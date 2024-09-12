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首座市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復開工 116年重現風華

2024/09/12 16:29

新竹市首座校舍市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復工程今天開工，預計116年重現歷史校舍風華，未來也會繼續當做校舍使用，百齡樓校舍現況都會修復保存。（記者洪美秀攝）新竹市首座校舍市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復工程今天開工，預計116年重現歷史校舍風華，未來也會繼續當做校舍使用，百齡樓校舍現況都會修復保存。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首座市定古蹟校舍「新竹國小百齡樓」修復工程今天開工，整個修復工程投入1億1213萬餘元，將原樣保存天花裝飾線板、樓梯扶手、樓梯階級、金屬拼花通風格柵、木板推拉通風格柵、樑柱弧線轉角等建築特有設計語彙，預計116年3月完工，完工後將重現日治時間超過120年的校舍建築風貌。

代理市長邱臣遠表示，感謝中央經費補助，百齡樓修復工程投入1億1213萬多元，文化部文化資產局補助4240萬元進行古蹟本體修復工程，市府追加經費6973萬元辦理再利用工程及設備改善，終讓此工程順利開工。

新竹市首座校舍市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復工程今天開工，預計116年重現歷史校舍風華，未來也會繼續當做校舍使用，百齡樓校舍現況都會修復保存。（記者洪美秀攝）新竹市首座校舍市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復工程今天開工，預計116年重現歷史校舍風華，未來也會繼續當做校舍使用，百齡樓校舍現況都會修復保存。（記者洪美秀攝）

新竹國小校長胡如茵表示，百齡樓興建於民國26年，民國34年經歷戰爭損毀，民國37年完成修復，見證從日治時期到光復後的新竹國小教育歷程。該建築形式保存良好，具備時代的特性，除有歷史、藝術或科學價值，建築形式也保存良好、建築規模具備時代的特性，並在106年公告登錄為竹市市定古蹟，也是竹市首座被指定為古蹟的校舍。

工務處說明，此次修復工程針對地坪、牆體、結構體、隔間、天花、木門窗、鋁門窗、鐵格柵、屋架、屋面、水電管線、排水、設備等進行修復，並以恢復原有材質為原則，對於破損部分，將使用相似材質予以修復，並以增加牆量方式進行補強，確保建物安全。

教育處表示，新竹國小是日治時期新竹地區設立的第一所新式學校，此次修復工程將保留建築物的原貌，未來仍會繼續作為校舍使用。工程將兼顧師生的安全性、便利性，同時呈現百齡樓的歷史、藝術與科學價值，體現不同時代的建築技術與風格，也讓師生和民眾未來能重溫近代國民教育發展的歷史，了解歷史完整保存的重要性。

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