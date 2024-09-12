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台南2024藝術進區 9/21台灣交響樂團安定區首登場

2024/09/12 17:00

台南「2024藝術進區」將於安定區等13個行政區進行13場戶外大型演出。（記者蔡文居攝）台南「2024藝術進區」將於安定區等13個行政區進行13場戶外大型演出。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南「2024藝術進區」今年邁入第14年，自9月21日至11月23日為期2個月，將於安定區等13個行政區輪番上陣，進行13場戶外大型演出。今年首場表演將於9月21日傍晚5點半在安定壘球場，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音正式啟動。

南市府今天在南市立文化中心舉辦記者會，由副市長葉澤山及文化局長謝仕淵主持，謝仕淵表示，藝術進區今年已邁入14週年，今年持續透過跨區協力，邀請團隊包含名聞遐邇的「國立臺灣交響樂團」、「秀琴歌劇團」、「創造焦點」，涵蓋音樂、戲劇（含兒童劇）、戲曲及馬戲等，為市民帶來一年一度的藝術饗宴。

「2024藝術進區」的巡迴首班車，將於9月21日傍晚5點半在安定壘球場，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音正式啟動。

台南「2024藝術進區」首場表演將於9月21日在安定壘球場，由國立台灣交響樂團的魔幻樂音率先啟動。 （記者蔡文居攝）台南「2024藝術進區」首場表演將於9月21日在安定壘球場，由國立台灣交響樂團的魔幻樂音率先啟動。 （記者蔡文居攝）

葉澤山表示，藝術進區為南市縣市合併後為落實文化平權所推出，將劇場表演活動搬到戶外、藝術帶到市民日常生活的場域，更將表演藝術的種子深耕在每一位市民朋友的心中。過去13年來，台南市推動在地藝文扎根成效在各區不斷成長，已累積辦理380場次，迄今超過27萬人次參與。

活動場次規畫安排於安定、楠西、西港、關廟、學甲、柳營、七股、東山、大內、南化、左鎮、後壁、龍崎區共13場戶外表演場次。

今年的演出團隊除了開幕場由國立臺灣交響樂團擔綱演出外；戲劇類則有「表演家合作社劇團」、「身聲劇場」、「如果兒童劇團」、「偶偶偶劇團」「豆子劇團」、「金枝演社劇團」。而戲曲節目則有「臺灣豫劇團」、「秀琴歌劇團」、「義興閣掌中劇團」，另有「創造焦點」帶來馬戲演出。

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