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雲林10月精采不斷 西螺大橋藝陣文化祭5日起打頭陣

2024/09/13 14:10

2024西螺大橋藝陣文化祭10月5、6日登場，雲林縣各界邀請大家來西螺大橋感受現代與傳統藝陣。（記者黃淑莉攝）2024西螺大橋藝陣文化祭10月5、6日登場，雲林縣各界邀請大家來西螺大橋感受現代與傳統藝陣。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024西螺大橋藝陣文化祭將於10月5、6日2天下午3點到晚上8點，在西螺大橋及東側廣場登場，配合雙十煙火首次移師雲林施放，今年大橋藝陣文化祭活動內容精采，有操槍儀隊、官將首、火舞、雲彰宮廟齊聚橋上為台灣及雲彰祈福，還有600秒高空煙火，雲林縣長張麗善說，10月份雲林週週有精采活動，歡迎大家來雲林玩。

張麗善指出，今年是西螺大橋通車71年，曾經肩負南北交通重大使命的「遠東第一大橋」，也是許多國人的共同記憶，每年大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖北港進香都走西螺大橋進入雲林，地方鄉親也稱「媽祖大橋」，今年活動在大橋端規劃重返1953年體驗入口意象，期待透過西螺大橋藝陣文化祭讓下一代、全國鄉親見證大橋的歷史文化脈絡。

文化觀光處長陳璧君表示，配合雙十煙火在雲林，今年把藝陣、詔安火把、在地信仰與國慶等元素串接在一起，活動內容十分精采， 第1天有「新竹聯豐」的戰獅鼓陣、「藝響台灣劇團」的官將舞陣以及「雲火INFERNO」火舞表演，還有台語選秀歌手許志豪連番上陣，晚上有火把遊行上橋，並在橋上第16墩點燃國慶大師設計「幸福」、「雲林」的翻轉字。

第2天有西螺福興宮所率領的在地宮廟請神遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅的接駕展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香儀式，活動重頭戲600秒煙火秀。

陳璧君說，除了現場豐富的表演儀式外，還製作限量1000份的活動主視覺精美悠遊卡，卡面上有林國慶大師的「國慶在雲林‧祈福好臺灣」創意字樣外，還印上客製化的編號，獨一無二的精緻卡面值得收藏，民眾在2天的活動中逛西螺商圈集滿點數即可兌換限量卡片。

2024西螺大橋藝陣文化祭10月5、6日登場，有操槍儀隊、官將首等精彩表演。（記者黃淑莉攝）2024西螺大橋藝陣文化祭10月5、6日登場，有操槍儀隊、官將首等精彩表演。（記者黃淑莉攝）

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