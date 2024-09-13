花蓮縣貓公部落「Ilisin no Fakong」獲登重要民俗 展現原民文化生命力

阿美族Fakong部落Ilisin娛靈歌舞。（Fakong部落提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部近日公告，花蓮縣「Ilisin no Fakong」經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，登錄為重要民俗。文化部表示，截至今（2024）年9月，國家級重要民俗已達24項。

阿美族Fakong部落Ilisin迎靈儀式。（Fakong部落提供）

Ilisin no Fakong為花蓮縣豐濱鄉貓公部落族從部落建立初始至今，持續舉行的年度盛事，每年8月5日開始持續至8月10日，為期數天的活動與儀式，包括迎靈儀式、娛靈歌舞、送靈祭儀等，為祈求來年的平安、順利及豐收。Ilisin由部落各年齡階層共同參與，不僅是感謝祖靈歡慶豐收的祭儀，同時也是族群重要社會規範與人際關係的實踐。

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阿美族Fakong部落Ilisin送靈祭儀。（Fakong部落提供）

Fakong部落的Ilisin保存完整儀式並遵循傳統，清楚呈現部落特質，包括依循傳統工藝製作祭拜祖靈的陶杯、自行釀酒的技藝等。祭歌、祭詞也是祭儀的重點項目，向祖靈祝禱的祭詞，蘊含Fakong部落族人對於祖靈崇敬的價值觀，以及族人起源與遷徙的知識；迎靈祭儀時，族人於聚會所歷代頭目名木匾前，祝禱並念誦歷代頭目名字，延續部落的發展歷史與記憶。

Ilisin由部落的核心階級Mama no Kapah負責儀式的統籌、規劃與分配，延續部落內男性、女性與各年齡階層的社會角色，充分反映部落社會生活、文化特質與能量。

文化部表示，將持續依《文化資產保存法》第92條規定，以保護傳承原住民族重要無形文化資產為使命，推動民俗生命力與社群認同的發展為目標，與部落族人共同擬定推展重要民俗無形文化資產的各項保存維護工作，彰顯臺灣多元文化資產價值。

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