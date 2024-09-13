自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

花蓮縣貓公部落「Ilisin no Fakong」獲登重要民俗 展現原民文化生命力

2024/09/13 21:16

阿美族Fakong部落Ilisin娛靈歌舞。（Fakong部落提供）阿美族Fakong部落Ilisin娛靈歌舞。（Fakong部落提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部近日公告，花蓮縣「Ilisin no Fakong」經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，登錄為重要民俗。文化部表示，截至今（2024）年9月，國家級重要民俗已達24項。

阿美族Fakong部落Ilisin迎靈儀式。（Fakong部落提供）阿美族Fakong部落Ilisin迎靈儀式。（Fakong部落提供）

Ilisin no Fakong為花蓮縣豐濱鄉貓公部落族從部落建立初始至今，持續舉行的年度盛事，每年8月5日開始持續至8月10日，為期數天的活動與儀式，包括迎靈儀式、娛靈歌舞、送靈祭儀等，為祈求來年的平安、順利及豐收。Ilisin由部落各年齡階層共同參與，不僅是感謝祖靈歡慶豐收的祭儀，同時也是族群重要社會規範與人際關係的實踐。

阿美族Fakong部落Ilisin送靈祭儀。（Fakong部落提供）阿美族Fakong部落Ilisin送靈祭儀。（Fakong部落提供）

Fakong部落的Ilisin保存完整儀式並遵循傳統，清楚呈現部落特質，包括依循傳統工藝製作祭拜祖靈的陶杯、自行釀酒的技藝等。祭歌、祭詞也是祭儀的重點項目，向祖靈祝禱的祭詞，蘊含Fakong部落族人對於祖靈崇敬的價值觀，以及族人起源與遷徙的知識；迎靈祭儀時，族人於聚會所歷代頭目名木匾前，祝禱並念誦歷代頭目名字，延續部落的發展歷史與記憶。

Ilisin由部落的核心階級Mama no Kapah負責儀式的統籌、規劃與分配，延續部落內男性、女性與各年齡階層的社會角色，充分反映部落社會生活、文化特質與能量。

文化部表示，將持續依《文化資產保存法》第92條規定，以保護傳承原住民族重要無形文化資產為使命，推動民俗生命力與社群認同的發展為目標，與部落族人共同擬定推展重要民俗無形文化資產的各項保存維護工作，彰顯臺灣多元文化資產價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應