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60場電影免費看！《天馬茶房》數位修復版「2024世界民族電影節」登場

2024/09/13 21:22

《天馬茶房》數位修復版，將於2024世界民族電影節登場。（文化部提供）《天馬茶房》數位修復版，將於2024世界民族電影節登場。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2024世界民族電影節」即日起至9月22日連續10天，在台北光點華山電影館、台中大魯閣新時代威秀影城、嘉義國立故宮博物院南部院區、台南大遠百威秀影城、高雄喜樂時代影城高雄總圖店、花蓮文化創意產業園區6地同步登場，精選19部電影，免費放映60場。

今年以「生命放光」為主軸，規劃「民族大觀－蒙．藏．台灣」、「時代接軌－和平追想曲」、「女力覺醒－我找到自己」及「世代茁壯－未來主人翁」、「多元共榮－共生的智慧」等5大單元，選映19部深具國際視野的影片，涵蓋14個民族、22個國家地區的精采故事。

2024世界民族電影節特別選映《只有大海知道》。（文化部提供）2024世界民族電影節特別選映《只有大海知道》。（文化部提供）

開幕片《薩滿男孩》描述蒙古薩滿少年面對傳統和現代身份之間的掙扎。該片得獎運超旺，不僅榮獲今年大阪亞洲電影節最佳影片大獎，導演薩格瓦多蘭．普魯夫．奧其爾（Lkhagvadulam Purev-Ochir）也連奪2024年西雅圖國際影展、平遙國際影展雙料最佳新導演。從幕後走到幕前的男主角特勒格．包德．額爾登（Tergel Bold-Erdene），初試啼聲便連續榮獲威尼斯影展地平線最佳男主角、亞洲電影大獎最佳新演員而爆紅。

導演薩格瓦多蘭．普魯夫．奧其爾表示，《薩滿男孩》是一部有關青少年、愛情，以及面對環境變遷時如何去珍視環境的電影，期望台灣觀眾能從中獲得共鳴。

曾獲選坎城影展、代表台灣角逐奧斯卡的《天馬茶房》今年入選「世界民族電影節」，將以數位修復版播映。該片由柏林影展銀熊獎得主林正盛執導，金馬獎影后陳淑芳、導演葉天倫，加上林強、蕭淑慎、戴立忍、龍劭華聯合演出，劇情描述「228事件」風起雲湧之際，大稻埕「天馬茶房」前的劇團愛情故事。

「2024世界民族電影節」放映地點增加花蓮及台南，從去年4個城市擴大延伸到6個城市，放映總場次增加到60場，藉此支持花蓮震後觀光產業復甦、響應「台南400」活動。國立故宮博物院南部院區場次去年首次播映迴響熱烈，今年與「2024故宮亞洲藝術節－沖繩月」合作，播映沖繩電影《來自天國的喝采》，為故宮亞洲藝術節提前暖場，展覽活動更加多元豐富。詳詢「2024世界民族電影節」官方臉書（www.facebook.com/wefftw/）。

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