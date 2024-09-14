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藝術家江賢二首部跨域劇場鉅作 《極境尋光》今、明兩天衛武營登場

2024/09/14 11:46

藝術家江賢二首部跨域劇場鉅作，《極境尋光》今、明兩天在衛武營登場演出。（新古典室內樂團提供）藝術家江賢二首部跨域劇場鉅作，《極境尋光》今、明兩天在衛武營登場演出。（新古典室內樂團提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新古典室內樂團歷時3年籌劃的聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》，是藝術家江賢二跨域合作之首部劇場鉅作，不僅舞台上呈現藝術大師江賢二獨特的藝術語彙以及人文精神，同時也讓科技與藝術交融為一，揮灑成令人耳目一新的「音樂混成畫」，今、明兩天在衛武營演出，展開一場追尋自我的光之旅程。

新古典室內樂團藝術總監陳欣宜說，2020年在台北市立美術館初見江賢二的畫作，當時內心那份難以形容的悸動，就此點燃她將江賢二作品轉化為音樂劇場的無比熱情；「江賢二的畫作中充滿了如音樂般的律動、層次與純粹，並且具有深刻的詩意與精神性，這些都令我著迷不已。」

藝術家江賢二首部跨域劇場鉅作，《極境尋光》今、明兩天在衛武營登場演出。（新古典室內樂團提供）藝術家江賢二首部跨域劇場鉅作，《極境尋光》今、明兩天在衛武營登場演出。（新古典室內樂團提供）

《極境尋光》選用旅居海外30年，終究回到自己深愛的土地台灣之知名藝術大師江賢二的重要作品，包括《巴黎聖母院》、《百年廟》、《比西里岸之夢》及《銀湖》等為創作基礎，期盼透過「光」的啟發，探討人與土地自然、精神與空間的對話，進而引發對人生本質的探索與追求。

陳欣宜表示，在生命旅程與創作路途中，充滿著許多重要的啟發者，而江老師對藝術創作的堅持與渴望突破，儼然成為她在跨領域創作中的那道光，匯聚不同領域創作者共同探索藝術極境的力量。

《極境尋光》不僅受邀為「2024 NTT ArtsNOVA」系列節目，並榮獲「台新藝術獎」提名，今年3月、6月先後在臺中國家歌劇院以及臺北國家戲劇院巡演，獲得極高的肯定，14日、15日，《極境尋光》在高雄衛武營戲劇院演出，建築師趙建銘跨域操刀，以江賢二雕塑作品為靈感所設計而成，透過演出過程中舞台裝置的拆解聚合，舞者、樂手演員穿梭其間，不僅體現出彷彿音符般的流動空間，同時成為多層次空間的投影載體，呈現超乎想像的光影變化。

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