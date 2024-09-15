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「基隆美展」9/16起徵件 首獎「基隆獎」30萬元

2024/09/15 20:30

2024年基隆美展9月16日起徵件，圖為去年奪得首獎「基隆獎」的作品〈緊密相連〉。（基隆市政府文化局提供）2024年基隆美展9月16日起徵件，圖為去年奪得首獎「基隆獎」的作品〈緊密相連〉。（基隆市政府文化局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市年度藝文盛事「基隆美展」明天起（16日）至10月11日受理初審收件，首獎「基隆獎」獎金高達30萬元，總獎金達75萬元。基隆市文化觀光局邀請年滿18歲、具中華民國國籍的藝術創作者投件，為基隆注入藝術新風采。 相關參加徵件資訊，請上文化觀光局官網搜尋。

文觀局指出，為了鼓勵藝術創作，推行全民美育，2007年將地方性的美術競賽，開放為全國徵件，並命名為「雞籠美展」，為因應藝術潮流，也讓藝術更專業、多元化，2016年轉型，除將原有「鷄籠美展」名稱更名為「基隆美展」外，徵件類別依媒材轉化為東方媒材（含水墨、書法、篆刻）、西方媒材（含水彩、油畫、複合媒材）、攝影與新媒體藝術（含攝影、平面數位藝術、數位多媒體藝術）等3類，並將首獎「基隆獎」獎金提高為10萬元。

「基隆美展」2023年調整賽制，將往年各類別皆設置的「基隆獎」，獨立為不分類別的最高獎項，並且只有1位名額，獎金提高為30萬元。

文觀局長江亭玫表示，「基隆美展」多年來是藝術家展示才華的重要平台，今年更期望透過這項盛會，提升基隆在全國藝壇的地位與連結。

基隆美展今年徵件類別涵蓋東方媒材（如水墨、膠彩、書法）、西方媒材（如水彩、油畫、平面複合媒材）、攝影與新媒體藝術3大類別第一名6萬元、第二名4萬元、第三名2萬元及佳作1萬元等。符合資格的中華民國國籍藝術創作者，年滿18歲，且作品未曾於公開競賽得獎者皆可參賽。

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