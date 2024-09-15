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全台唯一岡山籃籗會 今晚至明天登場安排免費接駁車

2024/09/15 13:45

全台唯一的岡山籃籗會，將於今晚至明天登場。（圖擷自高雄旅遊網）全台唯一的岡山籃籗會，將於今晚至明天登場。（圖擷自高雄旅遊網）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台碩果僅存的岡山籃籗會，今年第二場將於今（15日）晚6點起至明（16日）晚12點，在岡山區河華路舉行，並在高捷岡山高醫站公車轉運站等多處，安排免費接駁車。

岡山籃籗會販售的竹椅等竹製品。（圖擷自高雄旅遊網）岡山籃籗會販售的竹椅等竹製品。（圖擷自高雄旅遊網）

岡山籃籗會有200多年歷史，是具有濃厚鄉土色彩的民俗市集活動，每年固定3次，分別在農曆3月23日（媽祖生日）、8月14日（中秋節前夕）、9月15日（義民爺生日），每逢這三個節日，盛況空前。

今年第一場岡山籃籗會，當時共聚集450個美食、花卉及百貨攤位；第二場將於今（15日）晚6點起至明（16日）晚12點登場，地點同樣在岡山區河華路。

高雄旅遊網指出，民眾可於高捷岡山高醫站公車轉運站、岡山火車站、岡山區公所、慈濟岡山志業園區等多處，搭免費接駁車至會場，約每30分鐘一班，歡迎民眾一起來體驗農業時代，先民們定期「趕集」的文化。

台灣籃籗會現只剩岡山地區才有，緣於當時交易以竹類竹藝品為主，例如竹椅、竹梯、竹籠、竹籃等。但隨時代變遷，名銜雖沒變，如今籃籗會已是百貨雜陳，類似隨處可見的「夜市仔」，不過稍微留意，仍可發現少數舊式產品的攤位，如：竹器品、牛犁、漁網及山草藥等。

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