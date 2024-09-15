搶看百年藝陣「北港飛龍團」珍藏古物 龍耀北港大張旗鼓特展展出至11月底

獲文化部指定國家重要古物的大龍旗雖正修復中，但館中同樣呈現仿繪品，讓民眾感受此文物之美。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港飛龍團為北港媽祖遶境的百年藝陣，相傳已超過百年歷史，其中團內珍貴文物多，如繡製龍皮、九龍錫爐等都被登錄為一般古物，其中1926年所繡製的一對「大龍旗」去年底獲文化部古物審議委員肯定，指定為國家重要古物。為彰顯北港豐沛的歷史文化，飛龍團在北港文化中心舉行「龍耀北港大張旗鼓特展」，展出團內珍藏文物，即日至11月底，歡迎喜愛北港文化的民眾前往觀賞。

大龍旗1926年完成，當時會在飛龍團前當「前導」部隊，由於極具特色，讓老一輩民眾相當難忘。圖為飛龍團展出示意圖。（記者李文德攝）

北港飛龍團相傳成立於日治明治時代末期，當時在北港媽祖遶境隊伍中扮演重要角色，其中飛龍團前一對水平邊約 454 公分、鉛垂邊約 535 公分、斜邊約 673 公大龍旗，於1926年完成的民俗織品文物，每當飛龍團舞龍出現前，大龍旗便會做「前導」，由於一對龍旗規模驚人，每每出現引人驚嘆不已，地方更有「天下第一旗（奇），車倒三間店」的俚語。

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隨著時代推移，大龍旗出現在遶境隊伍的情況已不見40至50年了，不過大龍旗龍形立體刺繡具有文化歷史價值與獨特性，2013年雲縣府登錄為「一般古物」，2014年起送往文化資產保存研究中心進行修復至今，也於去年底獲文化部指定為國家重要古物。

北港飛龍團在北港文化中心展出，其中獲一般古物認定的「繡製龍皮」真品也展出。（記者李文德攝）

飛龍團總務委員吳登興表示，為慶賀大龍旗受文化部肯定，也為了讓民眾更了解飛龍團百年藝陣文化，便在北港文化中心舉行「龍耀北港大張旗鼓特展」，雖大龍旗還在研究中心修復中，館內展出為仿繪品，不過如獲一般古物認定的繡製龍皮及九龍錫爐等其他珍藏文物皆可一覽無遺，看點十足。

北港飛龍團即日起於北港文化中心舉辦特展，其中更展出百年薄紗龍燈龍皮，看點十足。（記者李文德攝）

吳登興指出，除了一般古物外，更有日治時期的鑼鼓架、蛇皮福州鼓等，更特別的是首次亮相一件百年薄紗龍燈龍皮，見證台灣彌足珍貴的歷史文物。他表示，隨然大龍旗本尊仍在修復中，但希望透過展出喚起更多人對北港文化的關注。而大龍旗本尊也極力會在未來北港1911好庫文化產業園區修復完成後，讓它們回歸雲林展出。

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