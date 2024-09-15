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藝文 > 藝起享享 > 看表演

18小時的沉浸式演出含1泊2食 台東藝穗節16檔節目大破框

2024/09/15 18:42

2024台東藝穗節將於10至11月間舉行。（台東藝穗節提供）2024台東藝穗節將於10至11月間舉行。（台東藝穗節提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕跳脫傳統劇場框架，直接把山海地景變成舞台的台東藝穗節，今年進入第5年，採全國徵件模式，共選出16個團隊，將在10月與11月間，以台東市為中心，往北、往南各鄉鎮城市共10餘個地點，帶人邊看表演邊認識台東的精采面貌。

本屆演出團隊包括複象公場、蔡東翰、胡嘉豪、劇場普悠瑪的青少年們、紅鼻子馬戲團、零捌玖089 IPOP Space+、創意製作 2.0、身知島製作、阮劇團、狂夢藝術、極至體能舞蹈團、希舞集聚舞蹈劇場、Thursday Off、姊弟製作、邱品學 X 陳煜典、李勻 X 二律悖反協作體，均為充滿創意能量的表演團隊。

18小時的沉浸式演出含1泊2食 台東藝穗節16檔節目大破框姊弟製作《裂縫裡的光》提供長達18小時的沉浸式演出與旅行體驗。（台東藝穗節提供）

演出場地除台東市多處生活文化地點，還包括東河舊橋、部落天空步道等各種意想不到的地景空間。比如李勻 X 二律悖反協作體的作品《惡地》，從地形景觀、對島嶼的想像，延伸到看似荒蕪卻的月球表面，甚至持續演變中的「歷史現場」等。以一種遊走式的演出，透過耳機傳送即時的聲音資訊，領觀眾們一起走讀土地。

多數節目都與演出地點有對話關係，比如姊弟製作《裂縫裡的光》，演出時間長達18小時，提供1泊2食6展演的沉浸式旅行體驗，觀眾可跟著演員所扮演的各種角色，遊走在台東市區的各色地景之間，穿越時空回到歷史建物的過去，伴隨聲音的佈局、音樂與燈光變化的引導，反思自己所處的當下。

此外，也有多場免費索票的演出，比如胡嘉豪的當代馬戲《相》，與中央市場聚集的各種生活方式對話；以宮廟為背景的阮劇團台語經典《熱天酣眠》，這次將在台東天后宮推出「可愛的人」版，強調劇中對愛情的討論，45分鐘演出，另外加15分鐘的觀眾互動。節目詳情可詢台東藝穗節官網（https://www.taitungfringefestival.com/）。

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