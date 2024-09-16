推廣文化平權與文化近用 高史博推出通俗易懂導覽手冊

高史博推出通俗易讀導覽手冊，提供身心障礙者、略懂中文老外、兒童及長者輕鬆掌握展覽主題。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立歷史博物館推出通俗易讀導覽手冊，館方資訊以「關鍵字」、「條列式」和「圖文並置」方式，提供身心障礙者、略懂中文老外、兒童及長者輕鬆掌握展覽主題，享受參觀高史博的樂趣。

高史博館長李文環表示，為推廣文化平權與文化近用，高史博去年啟動「易讀導覽手冊製作計畫」，從身心障礙者需求及博物館教育的角度切入，歷經1年多討論和逐步改善，透過台灣智青之友協會積極回饋，終於正式推出。

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智青使用易讀手冊參觀高史博。（高史博提供）

高史博說明，《高史博易讀手冊》乍看薄薄幾頁，但因面向多族群，從彙整、建立架構與釐清製作目的，經過不斷修改，期間並邀請社團法人台灣智青之友協會、財團法人喜憨兒社會福利基金會（喜憨兒中正站）的智青朋友和陪伴者擔任審稿委員，諮詢顧問為社團法人中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、國立台南藝術大學博物館學與古物維護研究所教授劉婉珍，才有易讀手冊的推出。

涵蓋三大主題，包括「建築特色」、「常設展覽」、「場館資訊」，觀眾可跟隨吉祥物「高史伯」腳步深入探索，並體驗博物館的服務與設施，期許打造多元友善空間，扎根歷史教育學習。

手冊可在高史博官網下載，身心障礙人士憑相關證件可於高史博服務台免費索取紙本手冊（每人1本，不含陪同者），更多資訊可至官網或「高雄市立歷史博物館」粉絲專頁查詢。

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