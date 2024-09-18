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廣達攜南市府啟動「游於藝」 法藝術家NIKI作品展校園巡迴

2024/09/18 16:47

「NIKI的心靈城堡」特展巡迴16校展覽，不僅欣賞藝術，更透過藝術學習思考從而培養美學創作語彙 。（記者洪瑞琴攝）「NIKI的心靈城堡」特展巡迴16校展覽，不僅欣賞藝術，更透過藝術學習思考從而培養美學創作語彙 。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕廣達文教基金會與南市政府合辦「游於藝」美學教育，今年以「NIKI的心靈城堡」為主題，巡迴16校展覽。首展於今（18）日在立人國小開幕，透過法國藝術家Niki de Saint Phalle不同時期的38件作品，培養學子現代藝術多樣面貌的國際視野。

藝術家Niki曾因童年不愉快的經驗及痛苦回憶，接受醫院的精神治療，在這段期間她不斷透過創作紓解情緒，轉化創作出蘊藏生命能量的作品，進而交織出傳奇的一生。「NIKI的心靈城堡」特展分為「探索生活記憶」、「擁抱NaNa」、「愛與希望的日記」、「怪獸來了」、「塔羅牌祕密」等展區，分別對應不同時期的風格，探索其心靈世界與創作自由。

教育局長鄭新輝表示，法國藝術家Niki de Saint Phalle 38件作品，每件作品所承載的藝術生命經驗，包含省思、沉澱與治療的歴程，並隱喻建構一座充滿愛與歡樂的心靈城堡。展覽課程將引導學生認識Niki的創作能量，鼓勵同學們從生活中尋找素材，透過不同媒材和風格表達想法和情感。

今年廣達「游於藝」計畫，以「NIKI的心靈城堡」主題特展，今日在立人國小開幕。（記者洪瑞琴攝）今年廣達「游於藝」計畫，以「NIKI的心靈城堡」主題特展，今日在立人國小開幕。（記者洪瑞琴攝）

立人國小校長王全興表示，校內特別訓練藝術小尖兵進行導覽，並將此主題展融入於各領域課程的美學主題創作，以展現豐富的藝術教學成果。

擔任盟主學校的裕文國小校長陳彥宏表示，巡廻南新國中、西港國中、興國高中、光華高中等4所國高中，及立人、三慈、公園、官田、月津、開元、南科實小、億載、長安、關廟、文元、裕文等12所小學，希望讓全市更多學子與民眾親身體驗藝術的魅力，啟發無限的創意與想像力。

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