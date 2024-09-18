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家齊畢業舞展「暮曦流光」21日登場 以舞蹈歌詠青春生命

2024/09/18 17:42

家齊高中舞蹈班畢業舞展「暮曦流光」，今日校內禮堂公演，先讓師生一睹精彩。 （家齊高中提供）家齊高中舞蹈班畢業舞展「暮曦流光」，今日校內禮堂公演，先讓師生一睹精彩。 （家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立家齊高中第33屆畢業舞展「暮曦流光」， 師生共同集思創作，並邀請台新藝術獎得主田孝慈校友參與，以豐富肢體語彙，歌詠青春生命與時光記憶，將於21日起展開巡演。

家齊高中舞蹈班畢業舞展主題「暮曦流光」，結合落日餘暉與初升晨曦意象，象徵舞蹈學子歷經時光流轉的淘洗與淬鍊，從青澀稚嫩蛻變成熟剛毅，自信地站上舞台姍姍起舞，綻放青春生命的耀眼輝芒。今（18）日先於校內禮堂公演，博得師生熱烈迴響。

演出舞碼有《裙·花》、《賽汗塔拉》、《當我們同在一起》、《潮境》、《空山云訣》、《今瞑月娘光艷艷》、《某些片刻的集合》、《絕聲·空林徹》。8支舞碼融合古典與現代元素，主題取材豐富多元，蘊含自然萬物的變幻、身體記憶的叩問、保守年代的情感流動、青春生命的謳歌，乃至於創作初衷的探尋與堅持。

家齊高中舞蹈班畢業舞展「暮曦流光」，舞碼創作融合古典與現代元素。（家齊高中提供）家齊高中舞蹈班畢業舞展「暮曦流光」，舞碼創作融合古典與現代元素。（家齊高中提供）

今年特別邀請享譽國內外專業舞蹈家參與編創，其中，《某些片刻的集合》是由舞蹈班畢業校友田孝慈所創作。田孝慈曾榮獲第18屆台新藝術獎表演藝術大獎，此次編創嘗試引導學弟妹藉由提問「如何形容自己？」，探索個人身體記憶，並透過拼貼堆疊，以肢體整合對自我叩問的回應，分享屬於各自生命的重要時刻。

「暮曦流光」將於21日於台南文化中心演藝廳展開校外首場公演，接續10月12日與16日，分別於高雄大東文化藝術中心、台中中山堂巡迴演出。網路售票可上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統或向家齊高中舞蹈班查詢。

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