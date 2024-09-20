聽民歌做愛心助建憨兒的家 「民不虛傳慈善音樂會」國慶日為憨兒而唱

「民不虛傳慈善音樂會」歡迎大家來聽民歌、幫助興建憨兒的家。（覺行佛教基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕曾經陪伴眾多人度過青春年代的民歌，即使經過近50年的歲月，如今聽來仍讓人回味不已。10月10日將在台北生技園區多功能廳舉辦的「『民』不虛傳慈善音樂會」，由覺行佛教基金會主辦，邀請大家來聽民歌、做愛心，所有售票所得及企業贊助，不扣成本，將全部捐給位於苗栗縣的「幼安教養院」興建憨兒的家。

覺行佛教基金會表示，覺行佛教基金會自成立以來，除推動位於苗栗市南勢里的覺行寺興建，也不斷透過各種方式致力實踐利眾生，弘揚正法、淨化人心、導正社會風氣，已經連續2年獲得苗栗縣政府表揚興辦公益慈善及社會教化事業績優宗教團體。先前基金會得知「幼安教養院」長期照顧的憨兒們，逐漸面臨憨兒老化、其父母老去甚至離世後的照護困境，所以幼安決心打造一座專業照護的家園，但照護大樓興建到4樓後，因物價上漲，出現工程款缺口。因此，覺行佛教基金會決定舉辦一場民歌慈善音樂會，以民歌為橋梁，搭起落實慈善利生的愛心實踐，為幼安募款。「民」不虛傳慈善音樂會邀請到知名民歌手許景淳、羅吉鎮、王瑞瑜、李明德為愛心獻唱，他們還特別拍了宣傳片邀請大家來聽歌做愛心，讓憨兒有個家。

請繼續往下閱讀...

「民」不虛傳慈善音樂會籌辦主委葉崇琦強調，此次音樂會活動費用全數由基金會自行負擔，所有售票所得及來自企業的贊助金，將全額捐給幼安興建憨兒的家，期盼各界做愛心一起來，共同建置憨兒溫暖的家。購票及更多相關內容洽詢電話：02-27588607。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法