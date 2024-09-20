「城市舞台」看戲竟遭玻璃圍欄遮擋 柳采葳揭：2、3樓兩成座位視線不良

柳采葳接獲多起民眾陳情，指城市舞台觀戲體驗不佳，2、3樓部分位置會被玻璃接縫遮擋視線。（柳采葳提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「城市舞台」耗資7.9億元改建，不過台北市議員柳采葳近日接獲多起民眾投訴，指城市舞台部分座位看戲會遭到前方玻璃圍欄阻擋，售票時也沒有告知是視線影響區，經2、3樓有兩成座位都有視線遮擋問題，呼籲售票單位明確註明「視線不良區」，並提供票價折抵或安排公益票券區。

北市藝文推廣處回應，玻璃圍欄是符合法規的必要設計，針對影響視線將發函售票平台因應，將受影響資訊揭露於購票葉面，並針對該區調整票價，或規畫為10元券及公益票券區。

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柳采葳接獲多起民眾陳情，指城市舞台觀戲體驗不佳，2、3樓部分位置會被玻璃接縫遮擋視線。（柳采葳提供）

柳采葳表示，有民眾向劇團購買早鳥優惠票，但演出當天才發現3樓座位區第3排1、2號是視線不良區，演員的身體看起來被玻璃切成兩半，還有民眾批評圍欄反光、接縫處擋住視線，看戲感受不佳，直呼被詐騙。

柳采葳指出，她實際察看2、3樓前3排共約198席，高達兩成座位都有視線被遮擋的問題，市府應該儘快提供改善城市舞台玻璃圍欄遮擋視線的可行性評估，並於購票網站上明確註明「視線不良區」。此外，票價上應有所折抵或安排公益票券區，以此維護觀眾的權益。

藝推處回應，城市舞台整修工程去年7月啟用，其中觀眾席2、3樓前緣因距離1樓地面高度落差達3.8公尺以上（3樓高達8.3公尺），依法須設置110公分以上欄杆扶手，為兼顧視線與安全，因此裝設透明防護玻璃，是符合法規的必要設計。

針對玻璃接縫影響視線，藝推處邀請演出團隊並發函相關售票平台共同配合因應，將受影響資訊揭露於購票頁面、並針對該區域調整票價或規畫為10元券及公益票券區，未來將持續蒐集意見，滾動修正以提升看戲體驗。

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