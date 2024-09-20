自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「城市舞台」看戲竟遭玻璃圍欄遮擋 柳采葳揭：2、3樓兩成座位視線不良

2024/09/20 19:56

柳采葳接獲多起民眾陳情，指城市舞台觀戲體驗不佳，2、3樓部分位置會被玻璃接縫遮擋視線。（柳采葳提供）柳采葳接獲多起民眾陳情，指城市舞台觀戲體驗不佳，2、3樓部分位置會被玻璃接縫遮擋視線。（柳采葳提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「城市舞台」耗資7.9億元改建，不過台北市議員柳采葳近日接獲多起民眾投訴，指城市舞台部分座位看戲會遭到前方玻璃圍欄阻擋，售票時也沒有告知是視線影響區，經2、3樓有兩成座位都有視線遮擋問題，呼籲售票單位明確註明「視線不良區」，並提供票價折抵或安排公益票券區。

北市藝文推廣處回應，玻璃圍欄是符合法規的必要設計，針對影響視線將發函售票平台因應，將受影響資訊揭露於購票葉面，並針對該區調整票價，或規畫為10元券及公益票券區。

柳采葳接獲多起民眾陳情，指城市舞台觀戲體驗不佳，2、3樓部分位置會被玻璃接縫遮擋視線。（柳采葳提供）柳采葳接獲多起民眾陳情，指城市舞台觀戲體驗不佳，2、3樓部分位置會被玻璃接縫遮擋視線。（柳采葳提供）

柳采葳表示，有民眾向劇團購買早鳥優惠票，但演出當天才發現3樓座位區第3排1、2號是視線不良區，演員的身體看起來被玻璃切成兩半，還有民眾批評圍欄反光、接縫處擋住視線，看戲感受不佳，直呼被詐騙。

柳采葳指出，她實際察看2、3樓前3排共約198席，高達兩成座位都有視線被遮擋的問題，市府應該儘快提供改善城市舞台玻璃圍欄遮擋視線的可行性評估，並於購票網站上明確註明「視線不良區」。此外，票價上應有所折抵或安排公益票券區，以此維護觀眾的權益。

藝推處回應，城市舞台整修工程去年7月啟用，其中觀眾席2、3樓前緣因距離1樓地面高度落差達3.8公尺以上（3樓高達8.3公尺），依法須設置110公分以上欄杆扶手，為兼顧視線與安全，因此裝設透明防護玻璃，是符合法規的必要設計。

針對玻璃接縫影響視線，藝推處邀請演出團隊並發函相關售票平台共同配合因應，將受影響資訊揭露於購票頁面、並針對該區域調整票價或規畫為10元券及公益票券區，未來將持續蒐集意見，滾動修正以提升看戲體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應