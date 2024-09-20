超脫虛實創新傳統文化 《風調雨順》人神共戲10/5扮仙登演

巴黎文化奧運演出的「風中燈牽亡歌團」參與《風調雨順》大戲表演。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南400《風調雨順》大戲，將於10月5日在新營南瀛綠都心公園登演。這部由南市文化局自製大戲，號召編創導演、音樂、視覺、編舞製作、民俗專家、部落長老等回鄉共同製作，結合傳統宗教科儀與現代藝術，人神虛實超譯形式，幕前幕後逾200人投入，儼如大型台版歌劇，「這次不看，得再等400年」！

《風調雨順》結合傳統道教科儀形式。（南市文化局提供）

《風調雨順》透過傳統道長做醮科儀形式，包括豎燈篙、灑淨、斬命魔等等，轉化為舞台劇場，搭配音樂、影像、舞蹈、陣頭等各式各樣表演藝術形式重新轉譯，傳統與創新的精彩演出。

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臺南400《風調雨順》大戲，結合傳統文化與現代藝術（南市文化局提供）

南市文化局長謝仕淵表示，《風調雨順》不僅是今年自製大戲的重量級演出，更是睽違多年終於在今年恢復舉行的南瀛國際民俗藝術節的開幕特別製作，透過藝陣交流與國際團隊一起「瘋台南」。

《風調雨順》大戲也有舞蹈元素。（南市文化局提供）

《風調雨順》結合傳統布袋戲元素。（南市文化局提供）

龐大陣容超過20組精采表演團隊，包括蘇俊穎掌中⽊偶劇團、巴黎文化奧運演出的風中燈牽亡歌團、林家郡Suntree山棲、陳文龍與真意堂戲曲會社、磐果舞蹈劇場、圓劇團 Thunar Circus當代馬戲藝術創作、掌握態度舞團（2023世界街舞錦標賽台灣總決賽冠軍） 、阿雞、曾伯豪、小衛Zero W、台江建庄200年開幕⼤戲 〈台江兩百冬〉創作群。

今年「台南400」特別製作的《風調雨順》大戲，將於10月5日在新營南瀛綠都心公園登演。（南市文化局提供）

製作團隊亦將戲劇與傳承精神帶入校園宣傳推廣，向同學們說明製作過程，準備可愛精巧的「小誌zine」圖文摺頁，透過可愛簡單的插畫與文字，敘述戲中台南少女阿蘭與蘇大俠的故事，穿越古今，向上天祈佑風調雨順，以及400年來台南這塊土地上經歷過的變遷與文化脈絡的積累，經由簡單的圖文敘事，讓同學們更能了解戲劇闡述意義。

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