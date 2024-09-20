極端氣候安全優先！ 紙風車368差1步，2輪最終站延期保「永安」

原訂21日晚間在高雄永安區登場的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終站，因南部大雨特報，考量觀眾安全，緊急決定延期。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然唐吉軻德可以風雨無阻，但小朋友的安全才是第一！原本預計明（21日）晚在高雄永安區登場的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終站，因為氣象署針對南部諸多縣市發布大雨特報，考量觀眾安全，緊急決定延期；今晚在高雄梓官區演出的倒數第2站，則如期登場，天公作美，滿場觀眾看得很開心。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「這真是件很困難的決定！眼看著氣象局發布的大雨特報，擔心著所有人的安全，又擔心著第2輪即將達陣，志工及觀眾滿滿期待的心情會因此落空，就像終點線在眼前，卻又出現了阻礙，但為了孩子的安全，還是忍痛宣佈延期。」

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雖有唐吉軻德的勇氣，但小朋友的安全才是第一。（紙風車提供）

紙風車說明，受到極端氣候影響，天氣不穩定，紙風車前幾次遇到大雨不斷下到不得已當場取消演出，但觀眾都已來到現場。本週末又受到南方雲系北移，週六高雄預計降下大雨，而「368」第2輪最終場正好是位於臨海地區的永安區，考量大小朋友前往看戲的交通安全，也為了讓觀眾有更好的觀戲體驗，決定原9月21在高雄永安區的《台灣幻想曲》演出延期。

滿場觀眾看得很開心。（紙風車提供）

由於延期將使許多作業需取消再重來，也會增加很多行政作業的複雜及困難度，對此，張敏宜正面看待，引用動畫大師宮崎駿說過的「世上重要的事情，大都是很麻煩的」，鼓舞大家：「為了孩子，再困難也要做下去。」延期後的確定時間，將於決定後公布於紙風車劇團FB粉絲團及368鄉鎮市區兒童藝術工程官網 http://www.319kidsmile.org/368/index.asp）。

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