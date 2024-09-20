自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

極端氣候安全優先！ 紙風車368差1步，2輪最終站延期保「永安」

2024/09/20 20:44

原訂21日晚間在高雄永安區登場的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終站，因南部大雨特報，考量觀眾安全，緊急決定延期。（紙風車提供）原訂21日晚間在高雄永安區登場的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終站，因南部大雨特報，考量觀眾安全，緊急決定延期。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然唐吉軻德可以風雨無阻，但小朋友的安全才是第一！原本預計明（21日）晚在高雄永安區登場的「紙風車368兒童藝術工程」第2輪最終站，因為氣象署針對南部諸多縣市發布大雨特報，考量觀眾安全，緊急決定延期；今晚在高雄梓官區演出的倒數第2站，則如期登場，天公作美，滿場觀眾看得很開心。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「這真是件很困難的決定！眼看著氣象局發布的大雨特報，擔心著所有人的安全，又擔心著第2輪即將達陣，志工及觀眾滿滿期待的心情會因此落空，就像終點線在眼前，卻又出現了阻礙，但為了孩子的安全，還是忍痛宣佈延期。」

雖有唐吉軻德的勇氣，但小朋友的安全才是第一。（紙風車提供）雖有唐吉軻德的勇氣，但小朋友的安全才是第一。（紙風車提供）

紙風車說明，受到極端氣候影響，天氣不穩定，紙風車前幾次遇到大雨不斷下到不得已當場取消演出，但觀眾都已來到現場。本週末又受到南方雲系北移，週六高雄預計降下大雨，而「368」第2輪最終場正好是位於臨海地區的永安區，考量大小朋友前往看戲的交通安全，也為了讓觀眾有更好的觀戲體驗，決定原9月21在高雄永安區的《台灣幻想曲》演出延期。

滿場觀眾看得很開心。（紙風車提供）滿場觀眾看得很開心。（紙風車提供）

由於延期將使許多作業需取消再重來，也會增加很多行政作業的複雜及困難度，對此，張敏宜正面看待，引用動畫大師宮崎駿說過的「世上重要的事情，大都是很麻煩的」，鼓舞大家：「為了孩子，再困難也要做下去。」延期後的確定時間，將於決定後公布於紙風車劇團FB粉絲團及368鄉鎮市區兒童藝術工程官網 http://www.319kidsmile.org/368/index.asp）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應