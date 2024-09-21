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2日限定！全國古蹟日活動C-Lab登場 裝咖人、汝妮、原民嬌娃活力演出

2024/09/21 13:39

2024全國古蹟活動今明兩日在C-Lab登場。（記者董柏廷攝）2024全國古蹟活動今明兩日在C-Lab登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024全國古蹟日主場活動，今、明（21、22）兩日在台灣當代文化實驗場登場。活動以「路徑、網絡與連結」為主題，串聯全台22縣市以及地方文化協會共同規劃「全國文化資產行動博覽會」及「文資市集」，除了展示文化保存與活化的重要成果之外，更邀請知名樂團、劇團以及音樂人，進行12場喘統結合現代的特色演出。此外，更有傳藝工作坊以及主題講座，讓民眾充分感受文化資產的魅力。

民眾可在「文資創意市集」體驗充滿創意的有趣活動。（記者董柏廷攝）民眾可在「文資創意市集」體驗充滿創意的有趣活動。（記者董柏廷攝）

文資局表示，全國古蹟日主場活動以「全國文化資產行動博覽會」形式展開，邀請全台22縣市政府共同策展；「文資創意市集」邀請地方文資協會及文創品牌進駐，在充滿園遊會的氛圍之下也能體驗深度文化展覽；主題講座以「文資故事」為核心，邀請文資保存專家以及地方創生工作者擔任主講人，帶領民眾透過豐富的故事，以及實際體驗建構，見證古蹟修復及保存的歷程；「傳藝工作坊」透過實際餐與操作及體驗，了解工藝背後的藝匠精神以及文化資產的故事。

活動期間，更有十鼓擊樂團，三芝國小學宛然掌中劇團、裝咖人Tsng-kha-lâng、台客電力公司、汝妮 Ｄungi Ｓapor、原民嬌娃等，於展場中設置的雙舞台上輪番帶來12場跨域共創的特色演出，讓民眾體驗傳統文化與與現代藝術激盪出的火花。活動詳詢文化部文化資產局官網與2024全國古蹟日網站。（https://www.nationaldayforculturalheritage.com.tw/

2024全國古蹟日舞台表演節目。（圖片取自文化部）2024全國古蹟日舞台表演節目。（圖片取自文化部）

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