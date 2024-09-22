台中市定古蹟「潭子農會穀倉」修復完工驗收中 預計下月點交農會委外營運

潭子農會穀倉共有三棟主建築，此為其中兩棟。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市定古蹟「潭子農會穀倉」，斥資1億7千萬元修復，原訂去年中完工，因變更設計延至今年初完工，台中市文化資產處表示，目前正進行最後驗收確認，預計下個月即可點交給潭子區農會；潭子區農會總幹事林淑茵表示，點交後，將公開招商委外營運。

潭子農會穀倉共有三棟主建築。（記者歐素美攝）

「潭子農會穀倉」興建於日治時期昭和6年（1931年），2011年公告為台中市市定古蹟。

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台中市文化資產處指出，潭子農會穀倉包含穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等三座古蹟本體，完整呈現各棟建築原有功能，保存完好。外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，「通氣柱」則是現代空調設備，見證當時產業建築對於物環控制的成熟。

文化部、交通部、台中市政府及潭子區農會，中央地方合作，共斥資約1億7,000萬元修復「潭子農會穀倉」，原訂去年中完工。文資處長李智富表示，因穀倉臨近鐵路高架，為免影響台鐵車輛通行，進行部分設計變更，延至今年初完工驗收，目前已進行最後驗收確認，預計下個月即可點交給潭子區農會。

潭子農會穀倉修復完工，目前進行最後驗收確認。（記者歐素美攝）

之前因應台中鐵路高架化，潭子農會穀倉配合將散積稻穀倉庫、粗糠間及糙米倉庫等部份古蹟解體，修復後將成為國內文化資產因應重大交通建設於原地局部拆解並復原的重要案例。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，市府點交後，農會將公開招商委外營運！初步規劃為舊有構件、機具及農業相關主題展示，並販售在地特色農產品，同時串連周邊文化資產景點，包括摘星山莊、筱雲山莊、潭子國小日式宿舍等，盼形成主題性文化觀光旅遊路線，打造潭子觀光文化新亮點。

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