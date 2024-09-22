揭開水源重地神祕面紗 古蹟日走讀屏東自來水廠

美麗的氣曝池。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕9月的第3個週末為全國古蹟日；創建於日治昭和時期、去年以「原屏東水道水源地」為名，被屏東縣政府登錄為文化景觀加以保護的屏東自來水廠，今天（22日）在鄉親前揭開神祕面紗，由屏市豐源里長丁國庭發起走讀活動，帶領里民在大雨中一探究竟，美麗的氣曝池、已成遺蹟的淨水池，都讓人留下深刻印象。

屏東地標藍色水塔。（記者羅欣貞攝）里民一探藍色水塔。（記者羅欣貞攝）

有住了30年的里民開心說「以前都從住家大樓遠望廠內的藍色水塔，就像霍爾的移動城堡一般，但因是水源重地都不能進來，今天終於可以親睹這座藍色城堡！」。

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佔地約10公頃的屏東自來水廠，有80多年歷史，位屏東市林森路市中心，高高的藍色水塔，陪伴許多居民長大，因呈現人類與自然環境互動的定著地景、反映出土地永續利用的特殊技術，且具時代、社會意義，更因利用自然資源及地勢，開發地下水取水、淨水、給水功能並持續運作，展現日治時期水利技術，具科學價值；因此在去年（2023年）9月被屏東縣政府公告登錄為屏東縣文化景觀。

里民雨中走訪屏東自來水廠。（記者羅欣貞攝）

為讓民眾更加了解自來水廠及其代表的歷史意義，屏東市豐源里長丁國庭發起走讀活動，雖然今天（22日）屏東持續下著大雨，仍有約4、50位里民參加，在台水公司屏東區處技士邱坤基、屏東文史工作者趙文俊、立委鍾佳濱服務處人員等帶領下，走訪自來水廠內的重要設施與環境，在自來水廠列入文資保護過程中，協助資源調查的屏東科技大學名譽教授丁澈士也到場，介紹自來水廠的重要性與文資保護的必要性。

全國古蹟日走讀去年被列文資保護的屏東自來水廠，鄉親覺得收穫豐富。（記者羅欣貞攝）

里民走訪了地標藍色水塔、氣曝池、慢曝池、快曝池、淨水池、涼亭等設施，一邊看一邊認真聽解說；住在附近30年的江姓高中教師表示，以前孩子小時候，從住家大樓往水廠看，都說藍色水塔好像日本動畫中的霍爾的移動城堡，一家人都很喜歡這裡，住在水源地，福地福人居，如今終於能走進水廠親睹這些設施，很高興有機會進來參觀。

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