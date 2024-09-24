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國家人權博物館舉辦紐西蘭原住民毛利人特展

2024/09/24 16:48

國家人權博物館舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，即日起至明年3月23日（記者翁聿煌攝）國家人權博物館舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，即日起至明年3月23日（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕文化部國家人權博物館24日舉辦「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展，特展透過影像敘事的力量，呈現毛利人在歷史洪流中的生命處境，以及他們如何守護自身的正義價值與尊嚴，期能做為台灣推動原住民轉型正義借鏡，開幕典禮後進行電影「菲娜：土地抗爭之母」放映會暨映後座談，展期自即日起至明年3月23日。

特展由人權館主辦、紐西蘭商工辦事處協辦，策展人為台灣太平洋研究學會理事長林浩立、常務理事郭佩宜，並邀請紐西蘭電影人凱薩琳‧葛萊姆（Kathryn Graham）擔任影片策展人，開幕儀式邀請台灣原住民阿美族頭目林建昌為活動祈福，紐西蘭及毛利人代表也以傳統吟唱來表達對活動的祝福。

國家人權博物館舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，開幕式邀請阿美族頭目林建昌（左）參與。（記者翁聿煌攝）國家人權博物館舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，開幕式邀請阿美族頭目林建昌（左）參與。（記者翁聿煌攝）

人權館表示，特展透過影像敘事的力量，真實呈現毛利人在歷史洪流中的生命處境，以及他們如何守護毛利人正義價值與尊嚴，期能以紐西蘭經驗作為台灣推動原住民轉型正義借鏡，讓台灣社會共同省思，一同追求尊重公平正義與人權價值的未來。

文化部表示，「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展從毛利人登陸紐西蘭談起，介紹原本居住在「長白雲之鄉」的毛利人，面對18世紀開始移入的歐洲墾殖者，彼此之間從貿易、合作到衝突的多重互動；以及在英國殖民治理下，毛利人雖曾試圖透過簽署獨立宣言及「懷唐伊條約」維護主權，卻仍在經濟與社會層面遭受不平等的歧視與對待，土地、語言及文化快速流失。

展覽主軸包括「毛利之地」、「在翻譯中流失的主權」、「壓迫與抵抗：風起雲湧的毛利社會運動」、「未竟的歷史正義之路」4大單元，並透過劇情片、紀錄片及影像報導等多元的銀幕敘事作品，展現毛利人在面對殖民創傷與不義時，除爭取體制內的道歉、賠償與和解，更致力於從毛利文化價值的基礎訴說真相。

國家人權博物館即日起舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，至明年3月23日。（記者翁聿煌攝）國家人權博物館即日起舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，至明年3月23日。（記者翁聿煌攝）

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