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看見殘缺溫柔！「合起來時，要裝些什麼」陶藝展傷痕美麗與哀愁

2024/09/25 20:17

「合起來時，要裝些什麼」展出望氣兩件式花器。（一嶼提供）「合起來時，要裝些什麼」展出望氣兩件式花器。（一嶼提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由陶藝家望氣（林信志）推出的「合起來時，要裝些什麼」陶藝展，將於10月5日至11月3日在一嶼 ISland登場，藝術家透過末雪釉與杏白釉等材料製作出不規則狀的花器與器皿，並以器為喻，傳達歷經「壞掉時刻」後，該如何看待傷痕的美麗與哀愁。

望氣（林信志）以金漆模擬「金繼工法」。（一嶼提供）望氣（林信志）以金漆模擬「金繼工法」。（一嶼提供）

曾以影像導演見長的林信志表示，2016年始投入陶藝創作，期間受到日本陶藝家小野哲平與奧地利陶藝家Lucie Rie的風格吸引，進而慢慢練習，並摸索出屬於自己喜歡素材與風格，「紋理帶有自然流動感的末雪釉，彷彿冬雪融化的型態，便以之做出東方器型；而宛如歐洲鄉村土牆，帶有顆粒感肌理的杏白釉，則用來做成西方器型，保有原始氣息。」

兩件式花器亦可拆開使用。（一嶼提供）兩件式花器亦可拆開使用。（一嶼提供）

此次展出的陶器，無論花器或器皿皆是不對稱形狀，或帶有破口與裂痕，體現殘缺中見完整、於有限中見無限的日式侘寂美學，並在寂寥、古老，與本質之間給出思索。林信志說明，「人生無可避免傷害，但裂縫或許有它存在的意義。」展場中可見他賦予斷成2截的花器新象，「我刻意創造以金漆模擬『金繼』工法，將陶器的傷痕轉化成美麗的印記，無論是單擺或重組合併，都有它們獨特的美感。」他以陶作為媒介，將破碎視為主題，投射出面對「矛盾」時，人可以轉換觀點，創造新的生活哲學，從中獲得療癒與祝福。

「線香座」，靜置時僅是一個能直視瓶身中心的殘缺容器，但當將線香擱妥後點燃，便展現出新生命。（記者董柏廷攝）「線香座」，靜置時僅是一個能直視瓶身中心的殘缺容器，但當將線香擱妥後點燃，便展現出新生命。（記者董柏廷攝）

值得留意的是展品「線香座」，靜置時僅是一個能直視瓶身中心的殘缺容器，但當將線香擱妥後點燃，便展現出新生命，呼應展題在生命的破口中，放進什麼並善待之，便能帶來重生意象。

除了靜態展外，望氣也將攜手不同領域的藝術家，包含導演盧建彰、舞者鄭又綺，以及聲音藝術家蔡瑋德（Nick Tsai） 等，用視覺、體感、聽覺在為期1個月的展期之中，各自帶來透過望氣作品中延伸發想出的創作。展覽詳詢「一嶼ISland」臉書專頁。

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