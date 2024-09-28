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東京六本木藝術之夜 聚焦台灣 7組台灣藝術家參展

2024/09/28 17:53

編舞家何曉玫MeimageDance舞團於六本木藝術之夜台灣之夜演出經典作品《默島新樂園》，驚豔日本現場觀眾。（ 駐日台灣文化中心提供）編舞家何曉玫MeimageDance舞團於六本木藝術之夜台灣之夜演出經典作品《默島新樂園》，驚豔日本現場觀眾。（ 駐日台灣文化中心提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕東京六本木的年度盛事「六本木藝術之夜」，今年新創的單元「RAN Focus」，聚焦特定國家或地區的當代藝術家，首度舉辦就與台灣駐日文化中合作，邀請7組台灣藝術家以「焦點台灣」為主題參展，27日晚間的開幕活動上還推出「台灣之夜」，將台灣的廟埕文化帶上東京的國際舞台。

「焦點台灣」主題展由森美術館與文化部駐日台灣文化中心合作，由台灣當代文化實驗場C-LAB策畫、吳達坤策展，邀請何曉玫的MeimageDance舞團、西瓜姐妹、袁廣鳴、辛綺、陳普、張方禹、蔡筱淇和吉川公野等7組台灣藝術家參展，透過裝置藝術、影像與舞台表演等形式，呈現台灣多元文化魅力。

西瓜姐妹在六本木藝術之夜台灣之夜生動有趣的演出，吸引滿場的民眾讚嘆。（駐日台灣文化中心提供）西瓜姐妹在六本木藝術之夜台灣之夜生動有趣的演出，吸引滿場的民眾讚嘆。（駐日台灣文化中心提供）

27日的開幕晚會由台灣編舞家何曉玫的舞團MeimageDance表演舞劇《默島新樂園》，內容以傀儡高台裝置，以現代劇場語言詮釋台灣廟埕的文化等傳統元素，使用的音樂〈素蘭小姐要出嫁〉也是台日都熟悉的懷舊老歌，既具台灣味又具有現代藝術的創新感。

開幕儀式邀請駐日代表李逸洋、東京都副知事潮田勉、台灣參展藝術家及重要藝術界人士出席。李逸洋在致詞時表示，本次「六本木藝術之夜」為近年台灣藝術家參與日本國際藝術節最眾多之組數，參與的台灣藝術家們，個個都代表台灣多元文化的創新與獨特魅力。台灣藝術家們用他們閃耀的作品，照亮東京的夜晚，非常令人感動。

駐日大使李逸洋、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、駐日台灣文化中心主任曾鈐龍與參展藝術家合影。（駐日台灣文化中心）駐日大使李逸洋、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、駐日台灣文化中心主任曾鈐龍與參展藝術家合影。（駐日台灣文化中心）

六本木藝術之夜是由東京都、東京歷史文化財團於2009年開起的藝術活動，每年邀請當代藝術家在東京不夜城的六本木，以「一夜為限」進行動態和靜態的展演，多年發展下來已成為日本最大的城市國際藝術節。主辦單位森美術館的片岡真實館長表示，因為歷年皆有台灣藝術家參展，所以本屆首創的「RAN Focus」單元，即選擇聚焦台灣，以感謝台灣的長期支持。

主辦單位今年也特別將活動從「1夜」擴大為「3天3夜」。從27到29日，六本木的美術館和文化機構將延長展覽開放時間，並結合周邊的街道與商業設施，透過設計、裝置藝術、音樂、表演、影像等多種形式讓大眾認識城市與藝術結合的新面貌。

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