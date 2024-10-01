台灣文學家鍾肇政百歲冥誕開文學趴 兒子導覽筆下地景

今年適逢客家文學大師鍾肇政百歲冥誕，桃園市客家文化基金會辦系列活動，紀念鍾肇政。 （客家文化基金會提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年適逢台灣文學家鍾肇政百歲冥誕，桃園市客家文化基金會以文學百分百為主題，含百歲、龍元宮二百週年之概念，10/12至12/15辦文學饗宴、記憶回顧特展，及發表鍾肇政百歲冥誕專書等系列活動，並邀鍾肇政之子鍾延威導覽鍾故居與筆下地景，推廣文學，也紀念鍾與其文學著作。

10/12、13規劃2場次，邀鍾延威，現為台灣鍾肇政文學推廣協會理事長，帶大家導覽龍潭大池、市街、乳姑山、龍元宮等地，鍾延威說，路線主要是從父親文本來的，比如鍾生活過、玩過、初戀的地方，盼藉此將文學跟在地做結合，讓參與的在地人對生活的地方，了解更多事情，外地人也可藉導覽了解龍潭，反過來對鍾的文本起興趣，或許因此閱讀鍾的著作，也是一種文學推廣的方式。

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鍾延威同時是客家文化基金會12月初將發表「紀念鍾肇政先生百歲冥誕專書」總顧問，將寫下對父親的紀念專文，書中也規劃文友、學生們對鍾肇政的回憶錄，另以圖文形式收錄此次紀念活動歷程。

客家文化基金會與在地客家餐廳開發特色餐盒，將在龍元宮前舉辦文學派對。（客家文化基金會提供）

客家文化基金會執行長范姜泰基表示，10/12以鍾肇政著作為主軸，找出各文本裡別具情感意義的家常料理，與桃園在地客家餐廳柚子花花合作開發含紅蛋、白斬雞、客家婆菜、茶香飯糰等餐點的特色餐盒，當天在龍元宮前廣場辦理跨越時空的文學饗宴，安排龍潭愛樂管弦樂團、龍潭高原國小阿卡貝拉戲劇團演出樂曲，也邀請龍潭三和里長謝金棋演唱客家山歌，現場開放300位民眾報名，感受獨特的「觸、視、聽、嗅、味」五感文學派對。

客家文化基金會副執行長黃泓家表示，鍾肇政昔為龍潭國小老師，鍾帶過的學生，目前約50至80多歲，基金會訪問學生與鍾的互動回憶，並整理鍾的文學作品，10/14至12/15於鍾肇政文學生活園區的龍潭武德殿，打造記憶回顧特展，邀民眾緬懷鍾的著作及生活，期間以《故鄉雜憶》紀載的古童玩，開設彈弓、孔明燈及紙鷂等手作課程，邀親子一同參與，活動詳情可於活動官網線上報名（https://reurl.cc/GpLZEv）。

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