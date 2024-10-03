「台灣月書展」連3年日本開展 今年聚焦台灣美食

駐日台灣文化中心與日本紀伊國屋書店合辦作舉「台灣月書展」，今天舉行開幕儀式，SNET台灣的代表理事赤松美和子教授（左起）、自民黨青年局局長鈴木貴子眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司眾議員、駐日代表李逸洋、紀伊國屋書店會長高井昌史、日本台灣交流協會總務部長田中麻美子與駐日台灣文化中心主任曾鈐龍，為活動剪綵。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕連續第3年在日本舉辦的「台灣月書展」，今天於新宿的紀伊國屋書店本店舉辦開幕儀式。今年書展聚焦台灣美食文化，而且日本全國參展的紀伊國屋書店分店也擴大到36家，由日本知台學者為書展編纂的「台灣書旅——美食中的文化台灣」小冊，相當精美，還沒上架就有日本民眾搶著索取。

「台灣月書展」是由文化部駐日台灣文化中心與紀伊國屋書店合作所推出，紀伊國屋不但無償提供本店蛋黃區供展，全國參展分店從2022年首次舉辦的6家，到去年增加為33家，今年更擴大到36家。

請繼續往下閱讀...

今天的開幕式有包括駐日代表李逸洋、日華議員懇談會長古屋圭司眾議員、自民黨青年局局長鈴木貴子眾議員、紀伊國屋書店會長高井昌史以及在SNET台灣的代表理事，日本大學教授赤松美和子致詞。日本台灣交流協會總務部長田中麻美子則代表理事長谷崎泰明出席，參與本次書展的各家日本出版社也出席力挺，為今年的台灣月書展揭開序幕。

日華議員懇談會長古屋圭司眾議員表示，台灣月書展是台日友好的象徵。（記者林翠儀攝）

李逸洋致詞時表示，他來日本後，透過這次活動首次發現，日本的書店有販賣這麼多台灣好書。特別感謝古屋會長的大力促成，以及紀伊國屋書店高井會長持續協助並擴大參與店鋪數。

古屋在會表示，台灣月書展是台日友好的象徵，今年主題是飲食文化，台灣料理在日本受到很高的好評，他的選區有一家台灣料理店，整天都大排長龍，經營者是台灣人，在地震發生後，以個人名義捐了很多錢賑災。古屋還說，曾收到一個魯肉飯罐頭，配上白飯、蛋和蔥，真的非常好吃，他希望能多為台灣宣傳，讓台灣美食深入日本社會。

曾經造訪台灣的青年局長鈴木貴子，在開幕式結束後還繼續留在會場瀏覽參展書籍，並仔細地翻閱台灣美食的導覽書，還要一旁的助理做筆記，下次去台灣一定買這個伴手禮。

自民黨青年局長鈴木貴子眾議員參觀書展，還一面作筆記，當做下次訪台的參考。（記者林翠儀攝）

今年書展以台灣美食為主題，由日本知台學者團體「SNET台灣」編纂的「台灣書旅」小冊，共介紹38本台灣飲食文化的相關日文書籍，主要以2020年至2024年為出版的日文書籍做為選書範圍，收錄了台灣飲食文化相關的文學、隨筆、指南及食譜等書籍，並邀請了各領域的專家學者撰文，從飲食文化史、便當文化、地方小吃、飲料、性別、夜市文化、家庭料理、食材與國際關係等不同角度，深入淺出地帶領讀者探索台灣飲食文化的多樣面貌。「台灣書旅」小冊於書展期間供日本民眾免費索取。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法