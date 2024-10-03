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綠光《人一》4日高雄場延期 方宥心哀怨祈願「山陀兒人間蒸發」

2024/10/03 21:52

「《人間條件一》重返人間 還你三千萬」，原訂於衛武營歌劇院10月4日演出，因颱風延至6日晚場。（綠光劇團提供，張大魯攝影）「《人間條件一》重返人間 還你三千萬」，原訂於衛武營歌劇院10月4日演出，因颱風延至6日晚場。（綠光劇團提供，張大魯攝影）

〔記者凌美雪／台北報導〕「山陀兒」颱風打亂全台各地活動行程，雖然颱風逐漸北上，但已對南部造成重大影響，隨著高雄市宣布4日繼續停班停課，綠光劇團緊急宣布，原定於4日（五）晚間在衛武營歌劇院演出的吳念真國民戲劇「《人間條件一》重返人間 還你三千萬」，將延期至10月6日（日）晚間演出，已購票觀眾可持原票券入場；若無法於延期日到場觀賞，可於10月11日辦理全額退票，相關退票規範詳見Opentix公告：https://gdn.tw/s4TOg，或電洽綠光劇團 02-23956838。

綠光劇團表示，《人間條件一》全員劇組排除萬難延演10月6日晚場，颱風前夕排練也展現極佳默契，一人分飾兩角的方宥心要把阿嬤「請回來」，排練時加碼許願「山陀兒人間蒸發」，更用劇中名言呼籲大家颱風天「千萬要平安」。剛過58歲生日的洪都拉斯則里長上身，呼籲大家做好防颱準備，生日願望再加一項：「颱風之後，拜託高雄里民千萬要進場！」

如需查詢《人間條件一》最新演出動態，可隨時關注綠光劇團粉絲頁：https://www.facebook.com/greenraytheatre.fans

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