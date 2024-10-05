感受台語之美！李勤岸、顏聖哲詩畫特展 台語文創意園區開展

台語詩人李勤岸（左）吟誦作品〈白髮〉。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由彰化縣文化局主辦、財團法人關懷文教基金會承辦的「台語詩情畫意生活情－李勤岸、顏聖哲詩畫特展」，即日起至於台語文創意園區登場，展期1個月。文化部長李遠、詩人李勤岸、關懷文教基金會董事長周清玉、總統府資政姚嘉文、總統府資政吳晟、立法委員黃秀芳、彰化縣文化局長張雀芬、彰化縣議員黃柏瑜、彰化縣議員李成濟、彰化縣議員楊子賢等人到園區觀賞特展，並參觀全台唯一以台語文為主題的創意園區，體驗台語之美。

畫家顏聖哲以楓葉繪出李勤岸作品〈白髮〉意象，同時呼應特展主題「人生親像一葉楓仔ê旅行，秋日楓紅是性命追求ê高潮。」（文化部提供）

文化部長李遠表示，身為客家人的他從小跟阿嬤說客家話，住萬華的他上小學時成為班上唯一聽不懂台語的人，他從學習唱台語歌開始學習台語，到成為同學間的開心果。1990年代更與鳳飛飛合作，製作《想要彈同調》台語專輯。李遠指出，《想要彈同調》代表當時的年代，在「一人一隻號，各吹各的調」社會氛圍中，期待尋找回台灣共同的感情，正如現在大家關注的語言議題，在過去獨尊華語的政策下，各種語言包含台語都面臨嚴重的流失狀況，所以國家以《國家語言發展法》及「111-115年國家語言整體發展方案」，全面性復振所有的國家語言，更以台灣客家語、台灣原住民族語言、台灣台語、台灣手語、馬祖語等名稱，表達「所有的語言都是平等的，都是台灣的國家語言」。首次參觀台語文創園區的他更強調，特展以詩、畫呈現台語的美，「以藝術推廣將會是語言得以永遠流傳的方式」。

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文化部長李遠（左）與總統府資政姚嘉文互相討論台語文創意園區內步道展示台語俗諺背後的含義及箇中趣味。（文化部提供）

本次特展共展出33幅作品，由知名畫家顏聖哲以畫作呈現台語詩人李勤岸所著詩集《詩人40一蕊花》及《秋旅速描》的詩作意境，將文字的碰撞藉由畫筆的抒發，展現台語跨領域對話的藝術性及美感。值得一提的是顏聖哲畫李勤岸早期作品〈白髮〉，以一葉楓葉的呈現方式堪稱神來一筆。李勤岸認為，這樣正好點出詩畫展的主題「人生親像一葉楓仔ê旅行，秋日楓紅是性命追求ê高潮」。

關懷文教基金會董事長周清玉提到，台語文創意園區期待藉由提升大家的語言意識及興趣，進而在生活中自然使用母語，讓說母語成為時尚潮流。邀請大家觀賞完特展後，可至園區內藝文展示館、多功能館、台語文化館、音樂戲劇館、親子互動館、灶腳等館舍參觀與台語文有關的文化活動，期待大小朋友一起在生活中感受台語之美。

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