自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

高美館30週年年度大展 「珍珠—南方視野的女性藝術」即日展出

2024/10/06 14:37

「珍珠—南方視野的女性藝術」展集結台灣和東南亞8個島嶼文化39位女性藝術家，繪畫、攝影、複合媒材裝置等70件創作。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）「珍珠—南方視野的女性藝術」展集結台灣和東南亞8個島嶼文化39位女性藝術家，繪畫、攝影、複合媒材裝置等70件創作。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館30週年年度大展「珍珠—南方視野的女性藝術」（Ocean in Us），集結台灣和東南亞8個島嶼文化39位女性藝術家，繪畫、攝影、複合媒材裝置等70件創作，即日起在高美館「大南方多元史觀特藏室」展出。

繼與英國泰德美術館、國巨基金會合作特展「瞬間」之後，高美館此次與新加坡國家美術館、新加坡美術館聯手合作推出「珍珠」展，除呈現高雄的城市藝術典藏，更有許多新加坡珍貴國家級藝術作品首次在台展出，進一步深化高雄與新加坡，及東南亞城市之間的連結，開啟跨國界、跨文化交流的深度對話。

高美館「珍珠」聚焦探討當代女性藝術的多元面貌。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）高美館「珍珠」聚焦探討當代女性藝術的多元面貌。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

高美館代館長林羿妏指出，法人化後的高美館，重新定位美術館與全球藝術史的連結，2019年在新型態美術館的空間改造下，推出以「大南方South Plus」為核心的策展計畫「大南方多元史觀三部曲」，試圖重新擾動高美館的典藏作品，建構從地方到全球的藝術典藏與研究脈絡。

她說，繼首部曲「南方作為相遇之所」與二部曲「南方作為衝撞之所」後，今年推出最終章三部曲「珍珠」，很榮幸在文化部與高雄市政府的支持下，和新加坡國家美術館、新加坡美術館共同交流策展，重新爬梳3館典藏作品的文化底蘊，呈現過去近30年來台灣與東南亞具開創性的女性藝術家創作，形塑當代女性藝術多元及繁盛紛陳的創作面貌。

「珍珠」靈感源自紀錄文學《印尼etc.：眾神遺落的珍珠》中譯名，象徵此次跨越台灣、新加坡、印尼、菲律賓、越南、緬甸、泰國及馬來西亞等國39位女藝術家，如同來自南洋海域群島上的珍珠般閃耀；英文展名則採用東加詩人艾裴立．浩歐法（Epeli Hauʻofa）提出「海即我心」（Ocean in Us）的概念，以海洋作為整體，展現流動的思惟和多元文化的匯聚。

總策展人、高美館展覽部主任曾芳玲表示，「珍珠」以「身體風景」、「療癒之方」、「遷徙與安棲」和「非人類與生態」四大子題，探索藝術家自在地從身體內在微觀、個人的私密記憶，或來自日常的愛、挫折與希望，批判性地挖掘被忽視的性別視角、生態、遷徙與藝術物質性的重要性，從以人為中心的視角轉向與環境共存的人類世視野。

期盼邀請觀眾走入女性藝術家的宇宙，理解她們在仿如大海島嶼的生命境遇中，憑藉勇氣、想像力與開放性，迎接生命的波濤與潮流。

高美館今（6）日下午2點在演講廳將舉辦展覽微論壇，邀請該展策展人辛友仁、丁彦惠，成功大學創意產業設計研究所副教授陳明惠，和韓國現代美術館策展人裴明智（Bae Myungji）等多位學者專家，分別就台灣、東南亞及亞洲當代女性藝術發展提出觀察及分析。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應