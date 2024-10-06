高美館30週年年度大展 「珍珠—南方視野的女性藝術」即日展出

「珍珠—南方視野的女性藝術」展集結台灣和東南亞8個島嶼文化39位女性藝術家，繪畫、攝影、複合媒材裝置等70件創作。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館30週年年度大展「珍珠—南方視野的女性藝術」（Ocean in Us），集結台灣和東南亞8個島嶼文化39位女性藝術家，繪畫、攝影、複合媒材裝置等70件創作，即日起在高美館「大南方多元史觀特藏室」展出。

繼與英國泰德美術館、國巨基金會合作特展「瞬間」之後，高美館此次與新加坡國家美術館、新加坡美術館聯手合作推出「珍珠」展，除呈現高雄的城市藝術典藏，更有許多新加坡珍貴國家級藝術作品首次在台展出，進一步深化高雄與新加坡，及東南亞城市之間的連結，開啟跨國界、跨文化交流的深度對話。

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高美館「珍珠」聚焦探討當代女性藝術的多元面貌。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

高美館代館長林羿妏指出，法人化後的高美館，重新定位美術館與全球藝術史的連結，2019年在新型態美術館的空間改造下，推出以「大南方South Plus」為核心的策展計畫「大南方多元史觀三部曲」，試圖重新擾動高美館的典藏作品，建構從地方到全球的藝術典藏與研究脈絡。

她說，繼首部曲「南方作為相遇之所」與二部曲「南方作為衝撞之所」後，今年推出最終章三部曲「珍珠」，很榮幸在文化部與高雄市政府的支持下，和新加坡國家美術館、新加坡美術館共同交流策展，重新爬梳3館典藏作品的文化底蘊，呈現過去近30年來台灣與東南亞具開創性的女性藝術家創作，形塑當代女性藝術多元及繁盛紛陳的創作面貌。

「珍珠」靈感源自紀錄文學《印尼etc.：眾神遺落的珍珠》中譯名，象徵此次跨越台灣、新加坡、印尼、菲律賓、越南、緬甸、泰國及馬來西亞等國39位女藝術家，如同來自南洋海域群島上的珍珠般閃耀；英文展名則採用東加詩人艾裴立．浩歐法（Epeli Hauʻofa）提出「海即我心」（Ocean in Us）的概念，以海洋作為整體，展現流動的思惟和多元文化的匯聚。

總策展人、高美館展覽部主任曾芳玲表示，「珍珠」以「身體風景」、「療癒之方」、「遷徙與安棲」和「非人類與生態」四大子題，探索藝術家自在地從身體內在微觀、個人的私密記憶，或來自日常的愛、挫折與希望，批判性地挖掘被忽視的性別視角、生態、遷徙與藝術物質性的重要性，從以人為中心的視角轉向與環境共存的人類世視野。

期盼邀請觀眾走入女性藝術家的宇宙，理解她們在仿如大海島嶼的生命境遇中，憑藉勇氣、想像力與開放性，迎接生命的波濤與潮流。

高美館今（6）日下午2點在演講廳將舉辦展覽微論壇，邀請該展策展人辛友仁、丁彦惠，成功大學創意產業設計研究所副教授陳明惠，和韓國現代美術館策展人裴明智（Bae Myungji）等多位學者專家，分別就台灣、東南亞及亞洲當代女性藝術發展提出觀察及分析。

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