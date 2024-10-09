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民謠尬饒舌！2024半島世界歌謠祭邁向國際化 10/16起登場

2024/10/09 15:06

2024半島世界歌謠祭即將登場。（屏東縣政府提供）2024半島世界歌謠祭即將登場。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「2024半島世界歌謠祭」將於10月16日至20日在恆春古城西門廣場登場，今年主題「半島饒舌中」，力邀來自加拿大、剛果、布里亞特、南韓、越南、烏干達、美國、英國、布吉納法索與台灣共10國12組團隊演出，讓傳統民謠與現代饒舌，為恆春半島共創音樂新潮流。

「今年半島世界歌謠祭很國際！」屏東縣政府文化處表示，恆春半島的民謠可以說唱歷史、抒發情感或來自生活即興，與HIP HOP一樣都是以唱唸形式為主的音樂，兩者有異曲同工之妙。今年有更多來自不同國家的民謠或嘻哈音樂人共襄盛舉，透過整個半島一起唱唸歌謠的想像，展現東西方說唱文化的交流，持續將恆春半島的音樂品牌推向世界。

滿洲民謠協進會。（屏東縣政府文化處提供）滿洲民謠協進會。（屏東縣政府文化處提供）

亮點主秀節目「饒舌擂臺」，10月19日晚上7時登場，包括加拿大饒舌歌手阿龍Dallas Waldo、母語饒舌創作第一名的台越組合水蜜桃偵探社、阿美族饒舌歌手HengJones大亨、派對品牌「音樂金曲復興運動」創辦人DJ QuestionMark等國內外饒舌歌手，與恆春、滿州的民謠傳藝師們進行一場史無前例的唱唸文化大鬥陣，展現傳統民謠與現代饒舌碰撞的精彩火花。

每年深受觀眾喜愛的「老調新聲」世界音樂會，今年邀請到多組頂尖國際音樂人加入演出陣容：以「非洲未來主義」風格聞名的加拿大／剛果電子音樂人Kizaba、融合蒙古民謠與搖滾的布里亞特樂團Namgar、結合K-pop與韓國傳統盤索里的JeongSu Park、專精雷鬼風格的Higher Rootz、展現Z世代青春活力的那屋瓦少女隊、創造未來世代客家歌謠的黃子軒與山快平、以及展現台灣原民獨特魅力的娜麓灣樂舞劇團，為整個音樂節增添多樣文化色彩。其中Namgar與Kizaba將於17日及18日於恆春特色旅店舉行國際交流工坊。

布里亞特樂團Namgar將應邀在半島世界歌謠祭演出。（屏東縣政府文化處提供）布里亞特樂團Namgar將應邀在半島世界歌謠祭演出。（屏東縣政府文化處提供）

此外，18日下午4時起有「民謠sing鄉團」、「民謠好神氣」等節目，邀請在地民謠協會、學子、舞團、藝陣打造島嶼文化嘉年華，展開精采的開幕暖身秀。

屏縣府文化處表示，一連5天的歌謠饗宴，還包括民謠大賽、「恆春街頭派對」特色市集、民謠小旅行，讓國內外的遊客感受恆春半島的多元風情和生活文化。

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