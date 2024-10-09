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全國泰雅族歌唱大賽9鄉區初賽起跑 11月五峰清泉複決賽

2024/10/09 15:47

全國泰雅族歌唱大賽以歌會友，期透過比賽讓更多優秀族人被發掘。（記者廖雪茹攝）全國泰雅族歌唱大賽以歌會友，期透過比賽讓更多優秀族人被發掘。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉公所今年主辦「2024全國泰雅族歌唱大賽」，共7縣市、9個泰雅族鄉區參與，活動推廣大使、曾入圍金曲獎的泰雅族女歌手呂薔，今（9）應邀於「Wah！幾散竹東」演唱揭開序幕，初賽本月同步於各鄉區展開，優勝者11月16及17日將齊聚五峰鄉清泉風景區的頭目廣場進行複賽與決賽，爭奪最高榮譽，總獎金50萬元。

「2024全國泰雅族歌唱大賽」今天在新竹縣「Wah！幾散竹東」宣布開跑。（記者廖雪茹攝）「2024全國泰雅族歌唱大賽」今天在新竹縣「Wah！幾散竹東」宣布開跑。（記者廖雪茹攝）

縣府秘書長李安妤與五峰鄉長秋維書、原民處長雲天寶、縣議員張益生、五峰鄉民代表會等民代，共同宣布歌唱大賽起跑！李安妤表示，將邀請全國賽冠軍得主，於新竹縣跨年晚會上演出，讓更多民眾聽到泰雅美聲魅力。

「2024全國泰雅族歌唱大賽」活動推廣大使、曾入圍金曲獎的泰雅族女歌手呂薔，今（9日）應邀於「Wah！幾散竹東」演唱為活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）「2024全國泰雅族歌唱大賽」活動推廣大使、曾入圍金曲獎的泰雅族女歌手呂薔，今（9日）應邀於「Wah！幾散竹東」演唱為活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

五峰鄉長秋維書指出，除了自選曲外，參賽者必須唱族語歌曲，有助於促進泰雅語言文化的傳承。選手不僅能展現音樂才華，同時以歌會友，深化區域間的交流與認同感，期透過比賽讓更多優秀族人被發掘。

鄉公所說明，歌唱大賽分為初賽、複賽與決賽三個階段，初賽10月起同步於9個鄉區展開。參賽者須年滿12歲以上，並準備1首原住民族語歌曲與1首自選歌曲。各鄉區初賽前4天截止或額滿截止報名，活動官網（https://reurl.cc/ReyKn9），各區初賽將選出5名優勝者，11月16日與17日在五峰鄉頭目廣場進行複賽與決賽。

這場年度文化盛事涵蓋9個泰雅族鄉區，包括新北市烏來區、宜蘭縣南澳鄉、宜蘭縣大同鄉、苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉、新竹縣五峰鄉、桃園市復興區、台中市和平區以及南投縣仁愛鄉。

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