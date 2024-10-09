精采可期！曾文水庫峽谷音樂會邀名家演出

曾文水庫峽谷音樂會將於11月2、3日舉行。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今在嘉義縣人力發展所創新學院舉辦「曾文水庫峽谷音樂會」宣傳記者會，邀請知名大提琴家張正傑、女高音賴珏妤及小提琴家歐之瑀及大埔愛樂弦樂團現場演出，西拉雅國家風景區管理處長徐振能與嘉義縣長翁章梁宣告曾文水庫峽谷音樂會於11月2、3日隆重登場，邀請遊客在大自然聆賞曼妙樂音。

知名大提琴家張正傑（右起）、女高音賴珏妤與小提琴家歐之瑀攜手演出。（記者蔡宗勳攝）

徐振能表示，峽谷音樂會以曾文水庫飛鷹峽谷為舞臺，將大自然與音樂藝術融合，為觀眾帶來獨特視聽享受，大提琴家張正傑、女高音賴珏妤、男高音王典、跨界音樂家康妮媚及弦樂團將演繹「公主徹夜未眠」等經典歌曲，音樂與大自然完美融合的別出心裁演出，精彩可期。

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徐振能進一步說，11月2日及3日精心策劃豐富的周邊活動，包含親子自行車騎乘闖關，讓家長與孩子都能享受騎行的樂趣，共同完成挑戰，最後還能帶走利用漂流木做的小提琴面板時鐘；也有「十麵埋福」流水麵特色體驗活動，讓民眾品嚐新鮮的麵條搭配大埔鄉在地醬筍的鮮甜滋味。

翁章梁說，想像自己置身在峽谷美景中，身旁是瀑布，腳下是水上平台，耳邊傳來音樂家與聲樂家的現場精湛演出，這樣的體驗一定令人難忘，而這正是本次曾文水庫峽谷音樂會的精髓，歡迎民眾報名相關遊程，親自前來大埔感受美景與音樂。

大埔鄉長吳明勲指出，搭配本次音樂會，11月2日、3日特別推出2團2天1夜的遊程，景點包括玉井芒果冰、黃金蕎麥探索館、曾文水庫峽谷音樂會，還能品嘗在地砂鍋魚頭。

西拉雅國家風景區管理處指出，11月起每週二下午1點半在曾文水庫遊艇也推出特定航班，除了帶著大家看山豬、釣魚及賞鷹，還可欣賞樂手用曾文水庫漂流木製作的小提琴演奏出悠揚琴聲。

另從10月14日至11月30日止，管理處聯合嘉義大埔在地業者、大西拉雅觀光圈店家，舉辦消費集點送抽獎券活動，凡至指定之合作店家或者活動當日特色市集消費滿100元就可以集1點，集滿5點即可獲得1張抽獎券，就有機會抽中超值的日本來回機票。

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