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數位化近百年文獻 宜蘭大學與國家圖書館簽署合作

2024/10/09 15:51

宜蘭大學校長陳威戎（左）與國家圖書館長王涵青（右）簽署「舊籍與文獻資料數位化」合作協議。（宜蘭大學提供）宜蘭大學校長陳威戎（左）與國家圖書館長王涵青（右）簽署「舊籍與文獻資料數位化」合作協議。（宜蘭大學提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立宜蘭大學以農立校，典藏1926年以來許多珍貴農林畜牧文獻，為方便學術研究，與國家圖書館簽署「舊籍與文獻資料數位化」合作協議，將把近百年來的舊籍資料數位化，並納入「台灣華文電子書庫」和「台灣記憶」網站，推動文化傳承與知識共享。

宜大校長陳威戎說，宜大即將邁入百年，與國圖合作，將校內典藏1949年以前出版的舊籍進行數位化，不僅保存台灣農業與地方發展的歷史資料，還有助於促進學術研究的交流，同時提升這些資料的保存價值與共享範圍。

宜大前身為台北州立宜蘭農林學校，1926年創立後，典藏許多珍貴的農林畜牧文獻，這些出版品承載著台灣過去發展歷程，包括農業、政治、經濟與歷史文化等面向，對學術研究具有極高價值。

國圖館長王涵青說，宜大具有深厚人文及科學底蘊，深耕在地、邁向國際，在地方農業發展中扮演關鍵角色。本次舊籍文獻涵蓋農業、作物栽種、教育與經濟相關的主題，藉由數位化計畫，讓這些資料能夠長久留存，提供大眾與學者了解台灣農業與政經發展的機會。

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