「2024 再見，大陳再見！」永和國父紀念館即日起展出 盼保留大陳文化

永和社大老師林宗北（左）向參觀者介紹展覽內容。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕1955年位於中國浙江省外海的大陳島，島上1萬7千多個民眾決定跟著國民黨和蔣介石父子撤守台灣，大陳軍民來台後散居台灣各地，其中最大的一支在新北市永和的五和新村落腳，隨著政府推動都市更新，老一輩擔心原本的大陳文化也會跟著消失，「2024 再見，大陳再見！文化保存．都更．藝術畫展 」目前在永和國父紀念館舉行至13日，策展人林宗北希望能推動成立大陳社區故事館，讓這段特殊歷史長存。

永和社大老師林宗北（右）向參觀者介紹展覽內容。（記者翁聿煌攝）

擔任永和與中和社區大學插畫課程老師的林宗北指出，大陳島軍民來台後，帶著原本的飲食文化、生活方式來到台灣，許多有趣的文化特色如今只留在長輩的記憶中，長輩們擔心「一旦都更後，原來的文化和生活也隨著環境改變就全消失了」所以林宗北老師也因此發起行動，在都更的同時讓大家看見這個社區裡所保存的文化樣貌。

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林宗北說，永和大陳社區因是當年大陳島人來到台灣後，一部分的大陳人在此安置才逐漸被稱為大陳社區，目前永和的大陳社區多為老一輩的長者與其他城市遷入者的居住地，將近70年的歲月除了人的來去，房屋也日漸老舊，近幾年陸續進行都更，他帶著社大學生進行社區走讀、觀察尋訪後，再重新以繪畫創作呈現社區中的各式風貌。

展覽除介紹大陳社區，整體呈現四個區域，包括「大陳社區生活」、「大陳社區信仰」、「驚艷的珠繡藝術」和「大陳社區的美食」，望能藉由藝術創作及訪談做一個起始行動，保留永和大陳社區的生活軌跡優先；再以公民運動和創生去催生大陳故事館的成立，讓大陳文化更「實質」的存在。

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