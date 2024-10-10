繞到打工度假的「背面」去看 林國峰《快手澳客》寫活異鄉勞動記

林國峰曾於2018至2019年前往澳洲打工度假。（九歌出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕從事表演藝術以及戲劇教育的林國峰（1988-），首部作品《快手澳客》收錄9篇以「澳洲打工度假」為背景的短篇小說，透過不同人物琢磨「淘金夢」背後驅策欲望的各色動機，他描繪採果手、外送員、肉工廠清潔工等台灣—澳洲打工勞動者群像，展盡現實與夢想、生活與生存、轉折與衝突之間不盡如意的碎片。

林國峰《快手澳客》收錄9篇以澳洲打工度假為背景的短篇小說。（九歌出版提供）

2018至2019年曾前往澳洲打工度假的林國峰發現，為了同樣目的抵達的年輕人們，在抵達夢想之地時，各自擁著不同的期待，「有人想要存錢、想要旅遊、想要學英文等等，但實際到了那個環境後，才發現許多現實問題是超出自己預期的事，尤其遇到許多打工『鬼故事』，看見很多不平等待遇，看見許多辛苦的一面，或是無法言說出來的情感，因此我決定藉著小說吐露出來。」《快手澳客》並未聚焦於至澳洲打工成功存到一桶金或是工作順遂的族群，反而透過不同書寫形式、聲腔，瞄準「夢的背面」，一一指向「夢想幻滅」。在劇場工作與創作小說之間轉換的林國峰，面對不同的創作手法，有自己的見解，「小說是觸發讀者想像，劇場是將想像實踐出來，只是說故事的方式不同。」

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林國峰以虛構情節反省現實，寫下生產線上的打工仔們，列隊重複相似工作，成為牢不可摧的體制犧牲者，隱微探討階級規則、資本滲透，與人們習焉不察的思考慣性，直到夢想在某個時刻像蛋糕掉落地面，人被現實撞得暈眩，才逐漸夢醒。譬如寫採果手遭蛇吻而亡、女性打工遭遇性侵、異國打工因思念家鄉泛起離愁情緒的人，讀來沉浸感特重，他認為「以虛構故事寫現實世界，更可以對照到不同人的心理狀態與煩惱，甚至可以使人帶入自己情感。」

《快手澳客》寫到的採果手靈感來自林國峰在澳洲打工的經驗。（林國峰提供）

林國峰更有感觸的是，在異地觀察各方人物適應現實的程度，「其實從台灣到澳洲打工的年輕人，也有很大一部分人是因為迷茫而迷失。我把我害怕遇到的事情透過虛構寫出來，也是想要提醒到異地打工，不總是那麼美好，也是希望看到的朋友可以事先有個預防針。」不過，雖則故事以「澳洲打工」為背景，反映出台灣某一世代曾經風靡打工度假的歷史，然而得以使人共情的部分，是觸及「異地勞動群像」的心理狀態。

無論是跨國打工或是本島跨縣市工作，面對現實狀況的情緒其實雷同，林國峰提到，「想家的心情、自我認同及探索、人生目標追求、情感聚散等面向，甚至是與原生家庭之間的關係，都會因為在異地求生存而浮現，迫使人必須獨自面對。」整部短篇小說的餘韻，亦在於「反思」——當出國度假打工的熱潮退去，對金錢與成功的執迷是否也跟著退燒了呢？面對疑問，還無法給出正確答案，淘金夢或許在近年新興的「少年股神」、「虛擬貨幣」、「雲端挖礦」等處悄悄還魂。

林國峰在澳州打工閒暇之餘，到「月光保護區野生動物保育公園」參觀。（林國峰提供）

接下來，他將重回劇場，與慢島劇團合作「2024藝術綠洲創作計畫」改編小說家黃春明的作品《死去活來》成為劇作《死去活來2：死去回來》，將於11月1日至3日，在桃園米倉劇場演出。演出詳詢OPENTIX網站。

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