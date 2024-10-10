自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

繞到打工度假的「背面」去看 林國峰《快手澳客》寫活異鄉勞動記

2024/10/10 00:03

林國峰曾於2018至2019年前往澳洲打工度假。（九歌出版提供）林國峰曾於2018至2019年前往澳洲打工度假。（九歌出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕從事表演藝術以及戲劇教育的林國峰（1988-），首部作品《快手澳客》收錄9篇以「澳洲打工度假」為背景的短篇小說，透過不同人物琢磨「淘金夢」背後驅策欲望的各色動機，他描繪採果手、外送員、肉工廠清潔工等台灣—澳洲打工勞動者群像，展盡現實與夢想、生活與生存、轉折與衝突之間不盡如意的碎片。

林國峰《快手澳客》收錄9篇以澳洲打工度假為背景的短篇小說。（九歌出版提供）林國峰《快手澳客》收錄9篇以澳洲打工度假為背景的短篇小說。（九歌出版提供）

2018至2019年曾前往澳洲打工度假的林國峰發現，為了同樣目的抵達的年輕人們，在抵達夢想之地時，各自擁著不同的期待，「有人想要存錢、想要旅遊、想要學英文等等，但實際到了那個環境後，才發現許多現實問題是超出自己預期的事，尤其遇到許多打工『鬼故事』，看見很多不平等待遇，看見許多辛苦的一面，或是無法言說出來的情感，因此我決定藉著小說吐露出來。」《快手澳客》並未聚焦於至澳洲打工成功存到一桶金或是工作順遂的族群，反而透過不同書寫形式、聲腔，瞄準「夢的背面」，一一指向「夢想幻滅」。在劇場工作與創作小說之間轉換的林國峰，面對不同的創作手法，有自己的見解，「小說是觸發讀者想像，劇場是將想像實踐出來，只是說故事的方式不同。」

林國峰以虛構情節反省現實，寫下生產線上的打工仔們，列隊重複相似工作，成為牢不可摧的體制犧牲者，隱微探討階級規則、資本滲透，與人們習焉不察的思考慣性，直到夢想在某個時刻像蛋糕掉落地面，人被現實撞得暈眩，才逐漸夢醒。譬如寫採果手遭蛇吻而亡、女性打工遭遇性侵、異國打工因思念家鄉泛起離愁情緒的人，讀來沉浸感特重，他認為「以虛構故事寫現實世界，更可以對照到不同人的心理狀態與煩惱，甚至可以使人帶入自己情感。」

《快手澳客》寫到的採果手靈感來自林國峰在澳洲打工的經驗。（林國峰提供）《快手澳客》寫到的採果手靈感來自林國峰在澳洲打工的經驗。（林國峰提供）

林國峰更有感觸的是，在異地觀察各方人物適應現實的程度，「其實從台灣到澳洲打工的年輕人，也有很大一部分人是因為迷茫而迷失。我把我害怕遇到的事情透過虛構寫出來，也是想要提醒到異地打工，不總是那麼美好，也是希望看到的朋友可以事先有個預防針。」不過，雖則故事以「澳洲打工」為背景，反映出台灣某一世代曾經風靡打工度假的歷史，然而得以使人共情的部分，是觸及「異地勞動群像」的心理狀態。

無論是跨國打工或是本島跨縣市工作，面對現實狀況的情緒其實雷同，林國峰提到，「想家的心情、自我認同及探索、人生目標追求、情感聚散等面向，甚至是與原生家庭之間的關係，都會因為在異地求生存而浮現，迫使人必須獨自面對。」整部短篇小說的餘韻，亦在於「反思」——當出國度假打工的熱潮退去，對金錢與成功的執迷是否也跟著退燒了呢？面對疑問，還無法給出正確答案，淘金夢或許在近年新興的「少年股神」、「虛擬貨幣」、「雲端挖礦」等處悄悄還魂。

林國峰在澳州打工閒暇之餘，到「月光保護區野生動物保育公園」參觀。（林國峰提供）林國峰在澳州打工閒暇之餘，到「月光保護區野生動物保育公園」參觀。（林國峰提供）

接下來，他將重回劇場，與慢島劇團合作「2024藝術綠洲創作計畫」改編小說家黃春明的作品《死去活來》成為劇作《死去活來2：死去回來》，將於11月1日至3日，在桃園米倉劇場演出。演出詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應