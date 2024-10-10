2024諾貝爾文學獎主揭曉 韓國女作家韓江獲獎

2024諾貝爾文學獎由韓國女作家韓江獲獎。（圖片取自nobelprize網站）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024年諾貝爾文學獎（The Nobel Prizes in Literature）得主今（10）日揭曉，由韓國作家韓江獲獎。

韓江1970年生，韓國文壇新生代暢銷女作家，是亞洲獲得國際曼布克文學獎的第一人。她畢業於延世大學國文系，現任韓國藝術大學文藝創作系教授，父親也是小說家。1993年，她在《文學與社會》季刊發表詩作，隔年以小說《紅錨》榮獲《首爾新聞報》的年度春季文學獎，開始進入文壇；1999年以作品《童佛》贏得「韓國小說文學獎」，2000年贏得「今日青年藝術家獎」，2005年，以中篇小說《胎記》榮獲「李箱文學獎」，成為史上第一位獲此文學大獎的「70後」作家。



請繼續往下閱讀...

2010年，她以《戰鬥氣息》榮獲韓國「東里文學獎」，2014年以《少年來了》榮獲韓國「萬海文學獎」，2016年《素食者》榮獲國際曼布克文學獎，2017年《少年來了》榮獲義大利「馬拉帕蒂文學獎」。2018年出版的《白》，是韓江結合自傳、富實驗性質的作品，再度入圍了國際曼布克文學獎決選，獲英國《衛報》選為「今日之書」。

著有長篇小說《黑鹿》 （1998）、 《你冰冷的手》 （2002）、《素食者》（2007）、《起風了，走吧》（2010）、《希臘語課》 （2011） 、《少年來了》（2014），小說集《麗水的愛情》（2012）、《白》（2018）、《植物妻子》（2000）、《火蠑螈》（2012）、詩集《將傍晚放入抽屜裡》（2013），以及2021年最新作品《永不告別》等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法