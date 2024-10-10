三義木雕藝術節開幕 一連四天系列活動邀來玩

木藝DIY區內，大小朋友則在匠師職人指導下，聚精會神地製作專屬的木製鑰匙牌等作品。 （記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕藝術節系列活動「木藝慢活嘉年華」，今（10）日開幕，一連4天在三義木雕博物館廣場及水美藝術街舉行，除有木雕博物館推出國際木雕競賽作品展及國際木雕藝術交流展，另規畫藝文表演、文創市集、多元雕刻工藝體驗等，縣府歡迎民眾參與，感受山城藝術饗宴。

三義木雕藝術節於今天上午11點以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午則進行「台灣木雕薪傳成就獎」表揚及年度「台灣國際木雕競賽」頒獎。縣長鍾東錦表示，每件作品都是木雕師的精心創作，值得細細品味，歡迎民眾造訪，欣賞三義木雕藝術之美，體驗慢城慢活樂趣。

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除了木雕展，縣府在木雕博物館廣場周邊安排有藝文表演、文創市集、冰雕創作與體驗、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸木、親子木藝DIY等；水美藝術街，則有客家樂舞表演、拍照留影、打卡換好禮、職人現場創作表演、及竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學等手作DIY。

今天適逢雙十假日，吸引許多民眾參與，會場人氣熱絡。雙人鋸木、原木手鉅體驗，考驗默契與技術，讓參與者直呼「不簡單」；而木藝DIY區內，大小朋友則在匠師職人指導下，聚精會神地製作專屬的木製鑰匙牌等作品。

縣府文化觀光局表示，三義木雕藝術節今起一連4天展開，歡迎民眾共襄盛舉，感受山城藝術饗宴。

雙人鋸木體驗，考驗參加民眾的默契。（記者彭健禮攝）

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