黑膠收藏家陳明章屏菸辦特展 一起體驗老派音樂趴踢

屏菸「寶島黑狗黑貓俱樂部——返轉曲盤年代」特展帶您穿越黑膠時光。（圖：屏東縣文化處）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府即日起至11月10日，於屏菸1936文化基地10號倉庫舉辦「寶島黑狗黑貓俱樂部──返轉曲盤年代」特展，邀請收藏家陳明章展出超過300張珍貴黑膠，跨越50到80年代各式曲風，帶領民眾乘著旋律回到黑膠歲月。

縣府文化處表示，黑膠唱片離現代不遠，唱片在日治時期進入臺灣，卻直到1960年代，唱片材質改為可大量複製的塑膠片後，才為音樂產業帶來再興起，創造黑膠蓬勃繁盛的高峰。

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屏菸1936文化基地「寶島黑狗黑貓俱樂部——返轉曲盤年代」特展展出300多張黑膠唱片。（圖:屏東縣文化處）

這次的展場穿越時空進入50年代舞曲世界，接續60年代在客家地區流行的音樂笑料劇，70到80年代風靡全臺的布袋戲主角主插曲、出身屏東的歌手的暢銷金曲，以及歷久不衰的恆春民謠各式變奏曲等，都是一場由「聽覺感受」築起的時光展演。

國內唱片收藏量數一數二的陳明章， 10月12日下午3點「DJ唱片接歌秀」，他將以音樂述說歌曲、歌手的故事；10月19日下午3點，「狗哥貓姊阿哥哥趴踢」邀請民眾Dress Code，帶著家中年輕世代暢跳阿哥哥及各種舞曲；11月2日及9日下午3點「錄音體驗機」提供現場數位錄音，轉成復古卡帶帶回家，體驗價100元。

展覽期間每週末下午3∼5點，現場唱片隨選即聽，免費參觀，詳細活動訊息請上屏菸1936文化基地官方網站查詢。

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