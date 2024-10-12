海線幸福親子藝文季邁入第10年 海灣繪本館市集登場

海線幸福親子藝文季邁入第10年。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海灣繪本館今（12）日選在清水舉辦2024第10屆幸福親子藝文季開幕活動，結合黑熊花園市集邀請海線地區在地店家、青年共同參與擺攤，也安排MR.YES 小丑劇團、氣球活動、駐唱歌手及小小獵人文化體驗等，節目豐富，同時也宣告每年在海線備受矚目、為期兩個月的「幸福親子藝文季」正式開跑，後續也將有多達30場劇團表演及紙風車在海線各地表演，讓親子樂開懷。

親子觀看雜技演出，場面歡樂。（記者張軒哲攝）

立委蔡其昌表示，自從創立海灣繪本館以來，每年舉辦「幸福親子藝文季」至今已邁入第十年，每一年邀請多家劇團來到海線地區表演，其中也包含大家都非常喜愛的紙風車劇團，除了為海線帶來更多藝文活動，更期盼藉此促進台灣的藝文產業發展，而今年的開幕活動邀請多家在地店家及返鄉青年共同參與擺攤，透過海灣繪本館的平台，推廣屬於海線在地的店家與青年創業品牌，讓更多人看見海線的美好。

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海線幸福親子藝文季學童體驗與了解平埔族歷史文化。（記者張軒哲攝）

今年10月開始到12月，為期兩個月的「幸福親子藝文季」活動，讓所有的大、小朋友一起來參與同樂，詳細活動時間與地點歡迎大家密切關注自己的臉書及「海灣繪本館」臉書粉絲專頁。

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