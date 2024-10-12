國際藝術節團隊體驗傳統無患子產業 斯洛伐克、馬來西亞都玩瘋了

斯洛伐克的演出團隊，爭相體驗傳統麻油的榨製工法。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南瀛國際民俗藝術節團隊晚間賣力演出，白天則是交流活動，斯洛伐克的那森西民俗舞團與馬來西亞的吉隆坡漢風舞團今午參訪安定區知名的無患子產業，並體驗早期洗衣服、榨麻油等的傳統方式古，感受老祖宗的智慧，現場不見世代與文化的隔閡，一行人玩得很盡興，還開心地唱起歌來，歡笑聲洋溢。

古寶無患子熱情接待斯洛伐克與馬來西亞的團員。（記者吳俊鋒攝）

斯洛伐克團員在無患子果實堆上開心地跳耀。（記者吳俊鋒攝）

曾獲神農獎的安定區古寶生技，致力將傳統無患子產業進行創意研發，成功打開外銷通路，享譽國際，堪稱「台灣之光」，今天由董事長王高榮一家人準備豐盛的午餐，熱情接待40位斯洛伐克與馬來西亞的演出團隊。

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馬來西亞的演出團隊，對無患子的用途，也覺得很新奇。（記者吳俊鋒攝）

古寶公司也動員迎賓，短暫的相見歡儀式後，進行交換禮物，王高榮致贈限量的「臺南400」黃金皂組合，並介紹無患子的用途；接著安排體驗，整袋的無患子果實當場卸開，堆滿一地，眾人驚呼不已，也高興地踏上去，手舞足蹈，場面熱烈。

斯洛伐克的女團員們，進行以無患子洗衣服的復古體驗。（記者吳俊鋒攝）

現場還有以無患子洗衣服的古早體驗，團員們都覺得很新奇，還興奮地邊唱歌、邊搓揉；而一旁擺放胡麻榨製的油車，也眾人好奇，無論男女，都爭相操作，玩得很嗨。

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