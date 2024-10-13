台中白冷圳文化節登場 發起「公工」清圳活動並向磯田謙雄塑像獻花

台日人員向建造白冷圳的日本技師磯田謙雄塑像獻花。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 每年10月為台中市新社區白冷圳文化節！白冷圳水流域發展協會今天發起「公工」清圳，並向建造白冷圳的日本技師磯田謙雄塑像獻花活動。農業部綜合規劃司司長蔡巧蓮及農田水利署長蔡昇甫也號召同仁一起加入清圳的行列；日本駐台大使片山和之、磯田謙雄技師後代子孫松任谷秀樹及台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院副院長江啟臣及立委何欣純等也出席獻花儀式。

921大地震導致白冷圳柔腸寸斷，無法通水，新社居民深感白冷圳對新社的重要性，在重建白冷圳後，為新社地區果園農田帶來豐沛水源，使農民有水源可以澆灌滋潤，種植各種蔬菜、水果、菇類及花卉，造就今日新社的興盛農業經濟，為感念1932年10月14日通水的白冷圳，訂定每年10月為「白冷圳文化節」，並於今天舉辦清圳等紀念活動。

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白冷圳文化節登場，農業部農田水利署長蔡昇甫偕同仁挽袖清圳路做「公工」。（記者歐素美攝）

社區居民今天一早就做「公工」，合力清除白冷圳內的雜草及淤泥，農業部綜合規劃司長蔡巧蓮及農田水利署長蔡昇甫也號召同仁一起加入清圳的行列，兩人並沿著清圳路線分送茶水，慰勞民眾從事公工的辛勞。

蔡昇甫表示，新社地區在農業時期，居民總會相約左鄰右舍、呼朋引伴前來清圳，是社區最真實、最穩定可靠的力量；清除圳邊雜草美化環境、清淤渠道內淤泥淨化水圳，創造水圳生命活力及和諧共榮的社區景象，更顯社區共同營造的實力與價值，也延續飲水思源精神，是新社地區別具意義的全民清圳活動。

在「公工」清圳活動後，並在白冷圳紀念公園舉行向磯田謙雄獻花致敬儀式，今年並特別舉辦白冷圳圳路文化史闖關活動、繪畫比賽頒獎、農特產展示等與，透過文化節一系列活動，讓當地莘莘學子、居民及遊人更加認識白冷圳存在價值更突顯與生活緊密聯繫重要性。

白冷圳水流域發展協會理事長陳耀邦表示，白冷圳通水92年來，承載著台灣農業的重要使命，也是台日水利合作的典範！每年藉此向磯田謙雄技師致敬，因為他的技術與奉獻成就了台灣水利系統的發展。

蘇嘉全表示，台日兩國在農業與水利方面有著悠久的合作歷史，今天的儀式不僅象徵過去的成就，更預示著未來雙邊在技術與文化交流上的深化與突破。」

日本駐台大使片山和之則表示，磯田謙雄技師的奉獻精神象徵著台日兩國在水利技術上的深厚合作，希望藉由活動能夠推動更多技術交流，促進兩國在農業、水資源管理及環境保護領域的發展。

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