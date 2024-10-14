真正音樂大使！ 國台交團長劉玄詠將轉任駐奧地利大使

國台交團長劉玄詠將轉任駐奧地利大使。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳我國駐奧地利大使將改由國立台灣交響樂團團長劉玄詠接任，對此，劉玄詠低調未予回應，但今（14）日總統府發布最新總統令，內容指出，「駐奧地利大使張小月已准退職，應予免職。特任劉玄詠為駐奧地利大使。」由於劉玄詠本身是留學奧地利的長號演奏家兼指揮家，由他出使歐洲古典音樂最重要的國度，將成為台灣首位「音樂大使」！

劉玄詠1960年生於台灣新竹縣，台灣省立台北師範專科學校音樂科畢業後，於奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學管弦樂學系主修伸縮號，獲演奏家文憑。歷任台中教育大學及東海大學音樂相關科系兼任教授、國立台灣交響樂團專任團員、長號首席、副團長、團長職，自105年起，二度擔任國台交團長至今。

請繼續往下閱讀...

劉玄詠（右）去年10月率團赴日巡演，期間也拜會當地相關樂界人士，進行文化外交。（記者凌美雪攝）

劉玄詠本身除擁有奧地利國立維也納維音樂暨表演藝術大學的演奏家文憑，同時也是指揮家、音樂教育家、音樂推廣與藝文產業推動者，長年來帶領樂團在國內外巡演，曾於海外多國進行文化外交，今年11月還將率團赴奧地利及捷克巡演，將來正式前往音樂之都維也納就任，堪稱真正音樂大使。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法