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拿出萬能「學生證」！免費看國際名導欽哲諾布《十字路口的豬》

2024/10/15 17:53

《十字路口的豬》透過黑色幽默的敘事口吻，引領觀眾輕鬆理解生死智慧。（誠品提供）《十字路口的豬》透過黑色幽默的敘事口吻，引領觀眾輕鬆理解生死智慧。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由誠品電影院獨家上映的知名導演欽哲諾布最新作品《十字路口的豬PIG AT THE CROSSING》即將於10月25日推出。誠品電影院同步推出「青年免費觀影方案」，只要於電影放映期間憑「高中／大學學生證」提前至誠品電影院櫃檯畫位，即可免費入場欣賞。

《十字路口的豬》運用廣角鏡頭及色彩搭配呈現不丹之美，並以此致敬日本電影大師小津安二郎。（誠品提供）《十字路口的豬》運用廣角鏡頭及色彩搭配呈現不丹之美，並以此致敬日本電影大師小津安二郎。（誠品提供）

《十字路口的豬》故事以主角多隆意外死亡為起點，透過具有魔幻性的敘事和象徵性的情境，探索死後到下一期生命開始之前的中間狀態，包含突然聽得懂從未學過的語言、眼睛能嘗到味道、甚至想著一個地方就能瞬間移動。然而，多隆卻因自身執念而無法看清事實，一味地想彌補在世的過錯，久久不願離開。作品企圖打破眾人堅信「有個真實存在的我」概念，並鼓勵人們放下執念。

導演欽哲諾布（右）多年來致力培育不丹當地藝術與電影人才的欽哲諾布導演，最新作品《十字路口的豬》拍攝陣容特地挑選在地青年，給予其更多實際接觸電影創作的學習機會。（誠品提供）導演欽哲諾布（右）多年來致力培育不丹當地藝術與電影人才的欽哲諾布導演，最新作品《十字路口的豬》拍攝陣容特地挑選在地青年，給予其更多實際接觸電影創作的學習機會。（誠品提供）

誠品透露，為延續欽哲諾布導演「希望為這年輕人帶來創作喜悅與自信」的理念，誠品電影院將獨家推出「青年免費觀影方案」。凡於電影放映期間憑「高中／大學學生證」提前至誠品電影院櫃檯畫位，即可免費入場欣賞，名額有限，先搶先看。

誠品生活松菸書店同步於10月18至11月17推出「十字路口的豬」主題書展。圖為達賴喇嘛與屠圖主教的《最後一次相遇，我們只談喜悅》。（誠品提供）誠品生活松菸書店同步於10月18至11月17推出「十字路口的豬」主題書展。圖為達賴喇嘛與屠圖主教的《最後一次相遇，我們只談喜悅》。（誠品提供）

此外，誠品書店亦藉此舉辦電影同名主題書展，將於10月18日至11月17日在誠品生活松菸3樓書店登場。主推多本探索生死智慧的書籍，如達賴喇嘛與屠圖主教的對談錄《最後一次相遇，我們只談喜悅》、達賴喇嘛弟子丹增．普里亞達爾仁波切人生智慧之作《奔向祕境：一場智慧與超越的人生冒險》以及由西方最受歡迎的佛教比丘尼佩瑪．丘卓撰寫的《懂生，才懂死》等系列作品，透過淺顯易懂的語言及個人生命經驗，引領迷惘的心靈放下恐懼與執著，打開心門、迎向喜悅和希望。活動詳詢誠品電影院臉書。

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