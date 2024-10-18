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首屆台文朗讀節「鬧熱讀冊聲」 週六華山文創園區登場

2024/10/18 00:40

首屆台文朗讀節將於10月19日於華山文創園區登場。（聯經出版提供）首屆台文朗讀節將於10月19日於華山文創園區登場。（聯經出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯經出版主辦的「2024台文朗讀節」即將在10月19日至10月21日於華山1914文創園區西一館登場。今年以「鬧熱讀冊聲 Lāu-jia̍t Tha̍k-tsheh Siann」為題，透過講座論壇，「火箭夢基地」展覽專區，邀請民眾「掀開台文冊，台語講出聲，予台語文成做日常」。鼓勵大家透過口說展現台語的多元魅力。

「讀冊大舞台」節目表。（聯經出版提供）「讀冊大舞台」節目表。（聯經出版提供）

今年活動亮點之一「兩日論壇」，包含「讀冊大舞台」精彩的卡司名單包含阮劇團Podcast《這聲好啊》節目主持人 MCJJ現場開講大放送；現任國家太空中心主任「火箭阿伯」吳宗信專場分享；公視台語台「呂東熹」台長帶來《talk talk show台語》的製作分享，董事長樂團的貝斯手林大鈞（鈞董）聊聊台語音樂的創作故事，接著由作家鄭順聰領頭的「台文編輯推坑大會」邀來各出版社台文編輯們一起聊聊「蹽落去（Liâu--lo̍h-khì）」的契機緣由，以及「拚落去（Piànn--lo̍h-khì）」的熱血使命感。

另外，還有輕體驗的「故事小舞台」進行多場台語故事、台語手作等內容，活動現場更企畫了跨科學與圖像領域的超強合作，帶來超萌IP角色——宇宙喵Kuroro特展「Kuroro火箭夢基地Hué-tsìnn-bāng Ki-tē」降落在華山1914文創園區，史無前例的以全台文的形式呈現火箭科技的各種知識，還有超吸睛的火箭原型真機於現場展示，讓小朋友參與太空人服體驗活動、手作課程等，讓大小朋友都能玩得過癮。

除了展覽、論壇，亦有品牌市集，不僅有出版界攜手響應，豐富台文書冊讓你過癮翻冊；「公視台語台」帶來台語動畫，帶你認識台語新詞彙；科學領域知識型品牌「賽先生科學工廠」帶著科學玩具響應，讓你邊玩邊學習宇宙知識。還有插畫家帶來的似顏繪，以及特色甜點與咖啡品牌共同參與。活動詳詢2024台文朗讀節官網 （https://taibunfesta.webflow.io/）。

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