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馬公市長黃健忠協助《看到靈魂的那隻眼 師公》拍攝 獲贈88間宮廟朝聖祈福靈印文帖及電影書

2024/10/18 14:13

馬公市長黃健忠，獲贈88間宮廟朝聖祈福靈印文帖及電影書。（馬公市公所提供）馬公市長黃健忠，獲贈88間宮廟朝聖祈福靈印文帖及電影書。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以澎湖宮廟文化為背景拍攝的電影看到靈魂的那隻眼 師公》，2024年2月22日在澎湖in89豪華影城盛大舉行首映會，這部引發了全台對宮廟文化的高度關注與討論。10月5日，電影書發表會在台北舉行，並延續了這股文化熱潮。隨後導演王重正與製作人陳孟吟、副導王一行等人重返澎湖，拜訪馬公市公所，感謝市長黃健忠對電影拍攝的支持。

《看到靈魂的那隻眼 師公》全球首映會，在澎湖in89豪華影城盛大舉行。（馬公市公所提供）《看到靈魂的那隻眼 師公》全球首映會，在澎湖in89豪華影城盛大舉行。（馬公市公所提供）

王重正導演與劇組成員先行前往湖西尖山顯濟殿、馬公重光威靈殿及南甲海靈殿，進行答謝儀式，感謝宮廟在影片拍攝過程中的協助。隨後，劇組拜訪了馬公市長黃健忠，並向市長贈送象徵台灣宮廟文化的88間宮廟朝聖祈福靈印文帖及電影書《看到靈魂的那隻眼 師公》。

王重正導演表示，這本書記錄了劇組遍訪全台88間宮廟的朝聖之旅，期望透過電影和書籍，讓更多人認識台灣宮廟文化的精神與美學。

黃健忠表示，感謝王導演及劇組對澎湖宮廟文化的傳承與推廣。他說：「《看到靈魂的那隻眼 師公》不僅展現了澎湖的文化魅力，也將台灣宮廟文化的精神傳遞給了更多人。我們期待這部電影能夠在國際舞台上發光發熱，讓世界看見台灣文化的深厚底蘊。」黃市長也對靈印文帖與電影書的贈送表示感謝，稱其為珍貴的文化紀錄，具有深遠的歷史意義。

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