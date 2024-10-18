泰雅族藝術家蘇婭數位攝影個展 竹縣五峰清泉「藝術之森」展出

展覽足跡踏遍海內外的泰雅族藝術家蘇婭，今（18）日起應邀在五峰鄉藝術之森舉辦「Tmnga Bsilung / 看·海」數位攝影個展。（新竹縣文化基金會提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕展覽足跡踏遍海內外的泰雅族藝術家蘇婭，在財團法人新竹縣文化基金會邀請下，今（18）日起至11月11日在五峰鄉藝術之森舉辦「Tmnga Bsilung / 看·海」數位攝影個展，包括「光」、「浪漫海」及「人與海」等3個系列，展覽串連五峰張學良故居、將軍湯及三毛故居等景點，希望帶動鄉內觀光發展。

泰雅藝術家蘇婭為音樂影像跨域自由創作者，曾是跨足港台的發片歌手，主持音樂電台節目，也透過攝影影像的疊合做為日記與深度的自我對話。（新竹縣文化基金會提供）

縣長楊文科表示，新竹縣文化基金會「2024竹風縣藝」，為促進各鄉鎮的藝術資源提升與五峰鄉公所合作，規畫本次「Tmnga Bsilung / 看·海」主題展，展覽中以清澈的「純淨海」開啟，象徵起點透亮的盼望，接續「浪漫海」記錄了蘇婭遊歷世界中所見之海，而「海與人」則是成熟後的沉澱，透過人與海的影像陳述洗鍊後的自我。

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「Tmnga Bsilung / 看·海」數位攝影個展，包括「光」、「浪漫海」及「人與海」等3個系列。（新竹縣文化基金會提供）

泰雅藝術家蘇婭為音樂影像跨域自由創作者，曾是跨足港台的發片歌手，主持音樂電台節目，也透過攝影影像的疊合做為日記與深度的自我對話。（新竹縣文化基金會提供）

文化局代理局長朱淑敏說，泰雅藝術家蘇婭為音樂影像跨域自由創作者，曾是跨足港台的發片歌手，主持音樂電台節目的同時也透過攝影影像的疊合做為日記與深度的自我對話、自我探索。2018年於「宣藝術藝廊」首次數位攝影創作展後大獲好評，維持每年發表新系列創作，探討主題女性、泰雅文化、跨性別、哲學、共榮、文化等，展覽足跡已踏遍海內外。

「Tmnga Bsilung / 看·海」數位攝影個展，包括「光」、「浪漫海」及「人與海」等3個系列。（新竹縣文化基金會提供）

文化基金會副執長田芮熙提到，期待透過引進泰雅藝術家作品與多元展覽帶動五峰鄉藝術之森展區活化，串聯清泉張學良故居、三毛故居以及將軍湯溫泉等景點，促進觀光人潮提升藝文氣息。

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