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國定古蹟赤崁樓魁星爺神像修復完成

2024/10/18 19:10

國定古蹟赤崁樓文昌閣的魁星爺神像修復前（左）與修復後（右）的對照。（南市文化局提供）國定古蹟赤崁樓文昌閣的魁星爺神像修復前（左）與修復後（右）的對照。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟赤崁樓文昌閣的魁星爺，一直是學子禮拜十分鼎盛的神祇，配合古蹟分階段修護工程，魁星爺神像進行調查與修復，歷時2年完成，今（18）日於文昌閣舉行安座儀式，持續護佑考生，擔任赤崁樓文化觀光的守護神。

赤崁樓文昌閣魁星爺修復後恢復光彩，持續護佑考生。（南市文化局提供）赤崁樓文昌閣魁星爺修復後恢復光彩，持續護佑考生。（南市文化局提供）

赤崁樓所供奉魁星，高約120公分，經檢視神像、鰲魚、底座為整塊木頭一體雕刻而成，為數量稀少的大尺寸神像。魁星爺神像長久以來置於室內空間供奉、焚香祭拜，神像本身產生粉塵髒汙與漆層剝離等表層劣化狀況。南市文化局委由禾勤藝術公司執行修復計畫，包含清潔、加固、填補、全色等修護作業，恢復神像往日光彩。

南市文化局副局長林韋旭（右）主持魁星爺神像安座儀式，祈求持續護佑考生。（南市文化局提供）南市文化局副局長林韋旭（右）主持魁星爺神像安座儀式，祈求持續護佑考生。（南市文化局提供）

赤崁樓魁星信仰年代未詳，不過據文史老師鄭道聰調查文獻發現，魁星爺安座年代可推至文昌閣創建之時，約在光緒12年（1886），已有近130多年的歷史。日人入台時在此設衛戍醫院，明治40年（1907）9月18日，日日新報第2814號亦有報導赤崁樓發現魁星爺的新聞，原先割台之時，台人將魁星爺藏於壁板之中，並由日軍醫請出並繼續供奉，在文化資產上有其重要的價值。

魁星爺神像進行調查、檢測及修復計畫，歷時2年完成後，今日以道教信仰儀程，由文化局副局長林韋旭主持慎重的安座儀式，祈求持續護佑考生。

民眾到赤崁樓參觀可一睹神像修護結果，認識文物保存與欣賞傳統雕刻工藝外，也別忘了可以擲茭求「魁星筆」、懸掛祈願求好運。

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