大溪百年古宅「源古本舖」開展 四季節氣為老宅注入新味

源古本舖第5代的策展人古正君，於大廳前解說策展內容。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕位在桃園市大溪區和平老街的百年古宅源古本舖，今日起至到11月10日展出「節慶．日常──春夏秋冬古院子生活美特展」，結合職人與藝術家的創作，將老宅變身為四季節氣、慶典的現場，透過「茶、墨、香、花、味」為百年古宅注入生活新味。

源古本舖是180年的200坪紅磚歷史建築，包含一、二、三進的前廳、穿廊、中庭，以及大廳等空間，多次獲得文化部「文化資產管理維護優良獎肯定，體現「老即是新」的核心價值。

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策展人古正君是源古本舖第5代，她說，此次展覽主題聚焦「節慶」與「日常」二主軸，邀請職人與藝術家朋友進駐，各自以創作主題結合古宅布置的四季空間，體現在隨手可得的物品中，透過「茶、墨、香、花、味」為百年古宅注入生活氣味。

水墨畫家黃哲夫在一進前廳寫下「還至本處」，凡事從初心開始，回歸本處。（記者黃政嘉攝）

黃哲夫是出身大溪的知名水墨畫家，參照桃園書法大師黃群英身前以敦煌抄經為藍本，摘錄金剛經金句，在一進前廳寫下「還至本處」，黃哲夫解釋，凡事從初心開始，回歸本處，搭配富生命力的野生蕨類植物，象徵春意生機。

生活藝術家侯其文，在一進中庭的院子中打造「靜月台」茶空間。（記者黃政嘉攝）

生活藝術家侯其文，在一進中庭的院子中，以自然元素打造「靜月台」茶空間，植有荷花與野石青苔，充滿澹泊沉靜的氛圍，侯說，適合忙碌的現代人在此放空歸零，喝口茶從心出發。

黃月嬌（左四），在一進前廳展出插花花藝，分享老朋友相聚的快樂時光。（記者黃政嘉攝）

另外，國寶工藝大師游禮海的夫人黃月嬌，在一進前廳展出插花花藝，搭配湯圓食物，如冬季期間，分享老朋友團圓相聚的快樂時光，「品香食塾」廚師黃瑞真在二進大廳以餐桌上的風景為題，擺置芋莖、櫛瓜、烏骨雞蛋，展示古宅平日餐桌氛圍。

另外，夏季以六廿四的關聖帝君生日慶典為發想，於穿廊設立兩組香案，以傳統洛神花對照現代玻璃器皿，透過創意與想像，傳達知常知足，就是慶典重要意義；迴廊以金色意象，擺入秋天果實，象徵豐盛秋收。

藝術家郭建甫陳設各種香牌。（記者黃政嘉攝）

此次展覽也設計「古院子小聚」活動，邀請歷任駐館藝術家郭建甫，分享製作香牌的課程，他說，戲偶在製作過程中會留下許多的木粉，其材質為樟木等具有香氣的木材，過去都是直接丟棄，他將木粉收集起來調配成香。

穿廊設立兩組香案，以傳統對照現代。（記者黃政嘉攝）

古正君說，源古本舖本來就是自己的老家，將之定位為街屋博物館實驗平台，以「擁抱日常，體驗美感」理念做營運活化，展覽皆以家人朋友相聚的形式進行，觀展像回家般地輕鬆自在，作品在其中，就像是家中的佈置一般，整個融入在老房子中，此次展覽每週五至週日下午1點到5點免費入館參觀，每整點限額25人，活動詳情可見「源古本舖」粉專。

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