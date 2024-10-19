自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

3億元藝術珍品齊聚台中 20萬人搶看的藝術盛宴

2024/10/19 19:13

「凝結核—縱貫北中南的美術團體特展」進入展期倒數，百件藝術精品首次聚首，展期至10月27日。（文化局提供）「凝結核—縱貫北中南的美術團體特展」進入展期倒數，百件藝術精品首次聚首，展期至10月27日。（文化局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕價值3億元的藝術精品看過了嗎？台中市政府文化局籌備逾2年的年度大展「凝結核—縱貫北中南的美術團體特展」進入展期倒數，匯集全台16個公私立美術館及民間基金會，讓台灣3大畫會「台陽美術協會」、「台灣中部美術協會」、「中華民國台灣南部美術協會」百件藝術精品首次聚首，特展迄今已吸引近20萬人次欣賞，展期至10月27日，不容錯過。

李梅樹經典百號巨幅作品〈小憩之女〉首次至大墩中心展出。（文化局提供）李梅樹經典百號巨幅作品〈小憩之女〉首次至大墩中心展出。（文化局提供）

文化局邀請國立聯合大學人文與社會學院盛鎧院長擔任策展人，策畫「凝結核─縱貫北中南的美術團體特展」，集結北中南包括16個公私立美術館、大學及民間基金會等典藏品進行展出，在大墩文化中心盛大展出100件台灣美術精品佳作。

台中市文化局長陳佳此君表示，這次特展不僅呈現藝術家的個人才華，更強調民間美術團體在推動藝術進步中的關鍵角色，展覽還有全台首次公開亮相的作品，包括國立台中教育大學典藏的台灣第1位女畫家陳進的〈仕女〉，以及台中市立美術館典藏的「台灣膠彩畫之父」林之助的〈草莓〉，作家李梅樹的經典百號巨幅作品〈小憩之女〉也首次至大墩文化中心展出。

陳進〈仕女〉（左）與林之助〈草莓〉。（文化局提供）陳進〈仕女〉（左）與林之助〈草莓〉。（文化局提供）

盛鎧指出，展名「凝結核」象徵著藝術團體的凝聚力和創造力，如同水蒸氣凝結成雨滴。，次展覽著重於台灣民間美術團體在美術史上的發展，尤其是北中南3大畫會，包含北部的「台陽美術協會」、中部的「台灣中部美術協會」以及南部的「中華民國台灣南部美術協會」，畫會成員更是眾星雲集，如陳澄波、楊三郎、李石樵、廖繼春、李梅樹、林之助和顏水龍等，皆為台灣美術教育及藝術發展作出卓越貢獻。

這次展覽也梳理了台灣美術發展的脈絡，分為「匯為巨流」、「灌溉地方」、「豐沛江河」、「湖池高潔」、「激湍前衝」及「川流不息」6大單元，讓民眾能認識美術的演變與多樣性。

大墩文化中心每日定時定點導覽，帶領民眾欣賞凝結核特展。（文化局提供）大墩文化中心每日定時定點導覽，帶領民眾欣賞凝結核特展。（文化局提供）

其中，國立台灣美術館收藏廖繼春的油畫〈靜物〉，呈現出從野獸派走向半抽象表現的過程；台灣師大美術館罕見收藏了「台灣現代版畫之父」廖修平的雕塑〈節慶之柱〉，為金銀兩種表漆式樣作品，在抽象的方形結構中展現出多變卻不複雜的形體；而台灣創價學會收藏膠彩畫家郭雪湖的〈耕到天〉，則以半抽象現代風格詮釋田園景色，讓人耳目一新。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應