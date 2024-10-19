3億元藝術珍品齊聚台中 20萬人搶看的藝術盛宴

「凝結核—縱貫北中南的美術團體特展」進入展期倒數，百件藝術精品首次聚首，展期至10月27日。（文化局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕價值3億元的藝術精品看過了嗎？台中市政府文化局籌備逾2年的年度大展「凝結核—縱貫北中南的美術團體特展」進入展期倒數，匯集全台16個公私立美術館及民間基金會，讓台灣3大畫會「台陽美術協會」、「台灣中部美術協會」、「中華民國台灣南部美術協會」百件藝術精品首次聚首，特展迄今已吸引近20萬人次欣賞，展期至10月27日，不容錯過。

李梅樹經典百號巨幅作品〈小憩之女〉首次至大墩中心展出。（文化局提供）

文化局邀請國立聯合大學人文與社會學院盛鎧院長擔任策展人，策畫「凝結核─縱貫北中南的美術團體特展」，集結北中南包括16個公私立美術館、大學及民間基金會等典藏品進行展出，在大墩文化中心盛大展出100件台灣美術精品佳作。

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台中市文化局長陳佳此君表示，這次特展不僅呈現藝術家的個人才華，更強調民間美術團體在推動藝術進步中的關鍵角色，展覽還有全台首次公開亮相的作品，包括國立台中教育大學典藏的台灣第1位女畫家陳進的〈仕女〉，以及台中市立美術館典藏的「台灣膠彩畫之父」林之助的〈草莓〉，作家李梅樹的經典百號巨幅作品〈小憩之女〉也首次至大墩文化中心展出。

陳進〈仕女〉（左）與林之助〈草莓〉。（文化局提供）

盛鎧指出，展名「凝結核」象徵著藝術團體的凝聚力和創造力，如同水蒸氣凝結成雨滴。，次展覽著重於台灣民間美術團體在美術史上的發展，尤其是北中南3大畫會，包含北部的「台陽美術協會」、中部的「台灣中部美術協會」以及南部的「中華民國台灣南部美術協會」，畫會成員更是眾星雲集，如陳澄波、楊三郎、李石樵、廖繼春、李梅樹、林之助和顏水龍等，皆為台灣美術教育及藝術發展作出卓越貢獻。

這次展覽也梳理了台灣美術發展的脈絡，分為「匯為巨流」、「灌溉地方」、「豐沛江河」、「湖池高潔」、「激湍前衝」及「川流不息」6大單元，讓民眾能認識美術的演變與多樣性。

大墩文化中心每日定時定點導覽，帶領民眾欣賞凝結核特展。（文化局提供）

其中，國立台灣美術館收藏廖繼春的油畫〈靜物〉，呈現出從野獸派走向半抽象表現的過程；台灣師大美術館罕見收藏了「台灣現代版畫之父」廖修平的雕塑〈節慶之柱〉，為金銀兩種表漆式樣作品，在抽象的方形結構中展現出多變卻不複雜的形體；而台灣創價學會收藏膠彩畫家郭雪湖的〈耕到天〉，則以半抽象現代風格詮釋田園景色，讓人耳目一新。

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