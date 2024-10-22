八里龍形圖書閱覽室開幕 以馬卡龍色彩打造親子閱讀空間

八里龍形圖書閱覽室以馬卡龍色彩打造親子閱讀空間。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市八里區龍形市場4樓的「八里龍形圖書閱覽室」於今（22）日啟用，以馬卡龍色彩打造親子閱讀空間，也設置充滿咖啡館氛圍的休閒閱讀區，以及療癒菜園的露天休憩區，藏書約1萬8000餘冊，期刊20種；而開放式的空間，提供300多種適齡的多元教育式玩具，及約5000冊的繪本圖書、手作DIY區等。

新北市府文化局長張䕒育指出，閱覽室為八里地區第2座圖書分館，以往龍形地區民眾若有閱讀需求，都要到蘆洲、五股、淡水、甚至台北市，相當不便。閱覽室盡量將有限的空間，做最妥善的規畫，照顧到不同族群的需求。啟用後，不僅讓八里再增添閱讀新據點，更希望圖書館可成為提供親子活動的社區空間，帶動更強的地方閱讀能量。

請繼續往下閱讀...

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為了鼓勵社區居民多利用圖書館，閱覽室以馬卡龍色彩打造親子閱讀空間，不僅帶來視覺享受，更充滿活力與愉悅感。開放式的空間，搭配活潑童趣的雪白小屋書架設計，提供300多種多元適齡的教育式玩具，包括大型感統教玩具、互動學習遊戲書、兒童發展玩具，以及約5000冊的繪本圖書、手作DIY區等，適合各年齡層，是親子情感交流，增進互動的空間。

八里龍形圖書閱覽室的開放式空間，提供300多種適齡的多元教育式玩具。（記者羅國嘉攝）

吳佳珊說，而寬敞的休閒閱讀區，也為不同需求的讀者，進行空間上畫分，包含期刊閱報區、樂齡閱讀區、資訊檢索區、藏書區等，還有能欣賞淡水河景致的靠窗座位區，及療癒菜園的休憩閱讀區。

吳佳珊指出，閱覽室也於兒童閱覽區設置「永續生態圖書專區」，讓永續觀念從小扎根，同時也規畫一系列以生態保育為主題的閱讀活動，增進兒童對生態保育的認識，包括11月2日「河邊大發現」、11月10日「追尋河海交會的故事」親子生態活動，將帶大小朋友走讀淡水河畔，認識環境生態；10月27日「昆蟲樂園大冒險」為有趣的昆蟲生態觀察；11月9日 「生態手作工作坊」則透過植物拓染DIY，帶大家認識植物生態。

八里龍形圖書閱覽室設置窗邊閱讀區。（記者羅國嘉攝）

新北市議員鄭宇恩表示，兒童閱覽室是她向文化局要求的重點設施，在圖書館用心的設計下，結合嬰幼兒閱讀推廣區，成為龍形圖書閱覽室的一大亮點。敞亮而獨立的空間、大量的玩具書及玩具、友善的書籍陳列方式，可提供親子共讀舒適的空間，也不用擔心會干擾外面的使用者。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法