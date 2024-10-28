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新竹市立愛樂管弦樂團「王者之音」電影配樂交響音樂會 送票給社福團體

2024/10/28 18:06

用音樂傳愛！新竹市立愛樂管弦樂團送音樂票給社福團體，台灣光劍製作師馬可多率隊角色扮演助演出。（記者洪美秀翻攝）用音樂傳愛！新竹市立愛樂管弦樂團送音樂票給社福團體，台灣光劍製作師馬可多率隊角色扮演助演出。（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立愛樂管弦樂團青少年暨兒童團員俱樂部秋季音樂會11月10日下午在苗北藝文中心演出「王者之音」的電影配樂交響音樂會，有多首經典電影的配樂，像是星際大戰及超人或馴龍高手等配樂，更舉辦公益演出，由弋果美語、京瀚科技贊助購票，並將音樂會門票送給財團法人利伯他茲教育基金會，幼安教養院和新竹心路基金會及新竹馬偕醫院兒童癌症中心，邀請社福團體及小朋友一同來感受經典的電影配樂情節。

樂團表示，這場音樂與電影配樂的共鳴之旅，除有好聽的音樂，此次更獲台灣光劍製作師馬可多支持，當天將免費義務協助樂團提供演員服裝，更有多名團員將以裝扮角色登場演奏，包括黑武士，艾米達拉女皇，機器人R2D2, 機器人BB-8, 西斯武士，帝國判官，天行者芮，歐比王等電影人物角色，要讓閱聽者除享受聽覺，更有視覺的震憾，一場音樂會除可享受美好的樂音，還可看到各種電影角色人物出現在音樂會上，聲光效果不容錯過。

新竹市立愛樂管弦樂團表示，今年秋季音樂會的電影配樂演出，同樣有公益演出，並獲企業支持，將會送音樂票給四個社福及弱勢團體，邀請社福團體也來聆聽精采的電影配樂演出。

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